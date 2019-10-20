Курды-террористы обвиняют Турцию в несоблюдении перемирия в Сирии, публикуя фейковые посты и видео

Войска Турции заняли сирийский город Рас-аль-Айн после эвакуации из него курдов-террористов, пребывавших в городе более 7 лет. Как сообщило государственное телевидение Сирии, отвод курдских бандгрупп в центр провинции Хасака прошел в соответствии с договоренностями США и Турции о 120-часовом перемирии. Его заключили именно для того, чтобы курдские боевики покинули границы будущей зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе.

Между тем, Турция опровергла информацию, что ее военные препятствовали выводу курдских террористов из Рас-аль-Айна в провинции Хасака. В министерстве национальной обороны страны подчеркнули, что в город, который находился в окружении турецких войск и союзных Анкаре сил, без проблем пропускали колонны автомобилей, которые затем свободно покидали регион.

Обман и ложь — все сплошь и рядом

Это далеко не первое ложное обвинение в адрес турецких военных в рамках операции «Источник мира». Ранее проамериканские курдские боевики опубликовали в сети фейковые посты и фотографии с «жертвами турецкой агрессии» на севере Сирии. Проверка на подлинность показала, что снимки были сделаны во время вооруженных конфликтов в других странах. Очевидно, долгое военное сотрудничество курдских бандитов с армией США серьезно отпечаталось на тактике «ведения боя» террористов.

Турция имеет право

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с& Федеральным агентством новостей отметил, что подобные ложные обвинения необходимы курдам, чтобы заполучить симпатии мирового сообщества. Боевики рассчитывают, что таким образом сообщество встанет на их сторону и защитит от Турции.

«Курды постоянно обстреливают турецкую территорию, участвуют в диверсиях против турецкой армии, поэтому Эрдоган имеет полное право приструнить курдов, чтобы защитить свои земли», - сказал эксперт.

США вновь предали своих «союзников»

Обсуждая вопрос, отступят ли курды в установленные Турцией временные рамки, Литовкин заявил, что среди них есть группировки, которые будут сражаться до последнего, а есть те, которые спокойно отойдут.

«С курдами все неоднозначно, потому что они не хотят уходить с этой земли. Радикальные боевики останутся, а кто-то уйдет. При этом надо понимать, что курды являются «непостоянными» персонажами. Они пытались заручиться поддержкой американцев, чтобы США их прикрывали. Вашингтон, действительно, снабжал их оружием и деньгами, чтобы они воевали против турок и сирийской армии. А потом США поняли, что они проиграли эту игру, и что жизни американских военных угрожает опасность в Сирии», - подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

По словам военного обозревателя, после начала турецкой операции «Источник мира» курдские террористы в очередной раз были предоставлены сами себе, а без чужой поддержки и защиты они воевать не смогут.

«По моему мнению, им вряд ли кто-то предоставит автономию на сирийской земле, поскольку в Дамаске понимают, что, если они решатся на это, то на территории страны будут бесконечные вооруженные конфликты», - считает аналитик.

Нужно учитывать все нюансы

Виктор Литовкин заявил, что разведение турецкой армии и курдских сил должно проходить под международным контролем или при участии сирийской правительственной армии. Это один из вариантов, как удержать под контролем ситуацию на северо-востоке Сирии. При этом нужно учитывать, что на территории, на которой дислоцируются сейчас курдские террористические группировки, находятся лагеря для беженцев и тюрьмы для боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1 - запрещенная в РФ организация).

«Там находятся тюрьмы для 15 тысяч боевиков ИГИЛ1. И отход курдов от этих территорий может привести к тому, что все террористы окажутся на свободе, после чего они возобновят свои террористические атаки и диверсии, правда, уже в других странах, потому что в Сирии им делать больше нечего. Кроме того, на территориях, занятых курдами, находятся 14 лагерей для беженцев. Там отсутствуют нормальные человеческие условия для жизни, поэтому в лагерях свирепствуют разного рода эпидемии, начиная от гепатита и заканчивая всякими кишечными болезнями. Если эти беженцы без контроля разбредутся по всей Сирии, то они могут устроить эпидемию на территории страны», - предупредил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фейки для Запада

Писатель и общественный деятель Николай Стариков видит ситуацию на северо-востоке Сирии несколько иначе. Он подчеркнул, что в ситуации, когда в военном конфликте участвует более двух противоборствующих сторон, то сложно определить, кто что нарушил, кто зашел за «красную линию» и так далее. По его словам, публикуемые фейки о турецкой операции «Источник мира» может использоваться Западом для давления на Турцию. Об этом он рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Курдские отряды были предназначены для партизанской войны, поэтому, как только они сталкиваются с регулярной армией, то шансов на победу у них практически нет. В этой всей ситуации некоторые недальновидные курдские политики и полевые командиры могут надеяться, что Запад сможет воздействовать на Турцию, чтобы остановить ее наступление. А для того, чтобы дать Западу как можно больше каких-то аргументов, курды и пытаются воздействовать на эмоции, публикуя всевозможные фотографии и видеорепортажи, часть из которых оказывается совершенно фальшивыми», - сказал эксперт.

Компромисс уже близок

Общественный деятель подтвердил, что Анкара не может допустить наличия рядом со своими границами крупных и мелких курдских террористических формирований, которые непосредственно угрожают территориальной целостности Турции:

«Главная задача мирового сообщества в этой ситуации — найти вариант, который устроит все противоборствующие стороны. Сегодня мы близки к нахождению этого самого варианта. Думаю, на первых порах будет достигнут компромисс, а именно — контроль Турции над очерченной 30-километровой зоной безопасности, ведь дальше турецкие войска не пойдут».

«Следующий этап — это переговоры с Турцией о полном восстановлении контроля Дамаском над всей территорией Сирии с определенными гарантиями для Анкары. Курды будут вынуждены покинуть эту зону безопасности, за пределами которой турецкая армия и авиация не будет их преследовать. После чего военная турецкая операция «Источник мира» со временем сойдет на нет, а затем будет свернута», - заключил писатель и общественный деятель Николай Стариков в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что, несмотря на приостановление президентом Турции Реджепом Тайиом Эрдоганом операции «Источник мира» на 120 часов, курдские боевики нарушали режим перемирия, не желая без боя покидать северо-восточную часть страны. При этом представители курдов сообщают, что боевики готовы полностью выйти из других городов 21 октября, при условии, что не будет задержек в эвакуации.

Достаточно противоречивое заявление, если учитывать, что ранее главари Рабочей партии Курдистана (РПК) обещали, что их террористы продолжат сопротивление на севере Сирии, а огонь прекратится лишь в том случае, если Турция выведет свои войска из страны. Однако Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял, что Анкара настроена окончательно разобраться со всеми террористическими группировками, которые угрожают безопасности как Турции, так и Сирии, поэтому не собирается идти на какие-либо уступки боевикам.

Срок временного перемирия на севере САР начался 17 октября, заканчивается - 22 октября, после чего, в случае необходимости, операция «Источник мира» будет возобновлена, заявили в оборонном ведомстве Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.