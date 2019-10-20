Курды-террористы после попытки провокации сдали Рас-аль-Айн, уйдя вглубь Сирии

Турецкие войска и союзные Анкаре формирования вошли в стратегический пограничный город Рас-аль-Айн, расположенный на севере сирийской провинции Хасака, передает канал Al Arabiya. По данным информагентства SANA, это произошло почти сразу после того, как оттуда эвакуировались курдские боевики из Отрядов народной самообороны (YPG). Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Вывод бандгрупп Демократических сил Сирии (SDF) состоялся в рамках соглашения между вице-президентом США Майком Пенсом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановлении антитеррористической операции «Источник мира» на 120 часов и выводе в этот период всех вооруженных курдских бандформирований из будущей зоны безопасности, которая должна занять территории до магистрали М-4.

Однако добиться от курдских террористов выполнения условий сделки было не так легко. Этому предшествовали нарушения режима прекращения огня и попытки осуществить провокацию против турок. Так, представители турецкого военного ведомства вчера заявили о 14 обстрелах со стороны «Демократических сил», причем 12 их них велись террористами на окраинах Рас-аль-Айна.

Ключевой населенный пункт уже в первые дни наступления Анкары оказался в окружении войск Турции и их союзников. В надежде все-таки сохранить контроль над ним, курды, параллельно продолжая наносить удары, постарались воспользоваться также и данным обстоятельством. Так, главари «Демократических сил» пытались распространить фейк, будто бы турки сами не выпускают боевиков SDF из города.

Турецкая сторона быстро опровергла данный вброс – об этом заявили в МО республики. Затем, когда радикалы YPG, очевидно, осознали всю безвыходность своего положения и наконец внятно объявили о готовности покинуть Рас-аль-Айн, Анкара тут же открыла безопасный коридор для эвакуации курдских бандформирований на юг.

Учитывая неравные силы сторон, можно заметить, что «Демократические силы» еще довольно долго сопротивлялись неизбежному. На поле боя превосходство явно не на их стороне, и потому возникает вопрос, на что они рассчитывали, отчаянно откладывая реализацию договоренностей об уходе из приграничного района.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук считает, что курдские радикалы в настоящее время разбиты психологически и даже не могут поверить в столь неблагоприятный для них исход, именно поэтому они демонстрируют удивительную недоговороспособность, как будто не осознавая невозможность других путей развития конфликта. Своим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.

«Их идея фикс, которая предполагала создание независимого Курдистана, потерпела фиаско. Благодаря союзу с американцами курдским боевикам удалось укрыться от Сирийской арабской армии (САА), именно поэтому они так резко сблизились и были готовы выполнять любые задачи в интересах США. Но вдруг все это рушится: американцы их предают, и турки запускают новую антитеррористическую операцию против YPG. Курды сами, безусловно, не в силах противостоять Анкаре, но они упрямо пытаются сохранить свои анклавы. Однако в итоге они все равно вынуждены скрепя сердце капитулировать и уходить в силу безальтернативности решений», – подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что все же странно наблюдать столь наглую упертость «Демократических сил» в исторических арабских регионах. Курдские радикалы, несмотря на то, что их исконные районы проживания в Сирии ограничиваются всего тремя кантонами на севере, к концу 2018 года дошли до юго-восточной границы республики, очевидно, рассчитывая на владение значительно большим по территории квазигосударственным образованием.