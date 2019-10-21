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Волонтер из Верхней Пышмы организовал приют для бездомных

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Волонтер из Верхней Пышмы организовал приют для бездомных

Волонтер Артем Мозжерин не только смог изменить собственную жизнь, но и основал организацию «Дари добро», которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. О том, как ему это удалось, он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей. 

«Когда-то я сам находился в подобной жизненной ситуации и мне помогли люди. На тот момент я вышел из тюрьмы, употреблял наркотики и хотел свести счеты с жизнью. Но перед тем, как сделать этот непоправимый шаг, я зачем-то включил телефон. И мне неожиданно позвонил мой друг. Он уже приглашал меня в реабилитационный центр, но я не верил, что мне вообще что-то может помочь. А тут подумал, какая разница, когда умереть — сегодня или завтра? И поехал в реабилитационный центр в Краснокамске Пермского края», — вспоминает Артем. 

После реабилитации перед ним встал вопрос — как же жить дальше? И он выбрал путь помощи другим людям, надеясь вдохновить их своим примером. 

«После отказа от наркотиков я начал думать, чем же мне заниматься. Все это время я вел аморальный образ жизни, вращался в компании таких же людей и не понимал, как начать жить по-другому, пытался найти себя. Решил поехать на юг, но по дороге остановился переночевать в протестантской церкви в Екатеринбурге. Там я понял, что лето на море может стать для меня большим соблазном, а когда прекращаешь употреблять, нельзя допускать никаких компромиссов — ни пить алкоголь, ни курить, ни обманывать, — объясняет волонтер.

— Поэтому я остался в Екатеринбурге еще на один день, а потом еще на один и в итоге провел там 2,5 года. Приход церкви занимался благотворительностью — кормил бездомных. Я тоже начал ходить по местам их сбора и общаться. Рассказывал о себе. Что я также когда-то опустился, все потерял, был никому не нужен, но вот сейчас я живой и все у меня хорошо. Предлагал им тоже обращаться в реабилитационные центры». 

Волонтер из Верхней Пышмы организовал приют для бездомных

Благодаря своей деятельности Артем познакомился с будущей женой, когда искал подработку для подопечных. Вместе они живут уже шесть лет и воспитывают двоих сыновей. Все это время он продолжает развивать благотворительный проект. Адресован он в первую очередь тем людям, которым, по сути, уже некуда идти.

«Первый дом для бездомных я арендовал в городе Верхняя Пышма. Сделал это на свои деньги, которые зарабатывал плотницкими и столярными работами. А потом второй, третий. В процессе этой деятельности я понял: несмотря на то, что подобных реабилитационных центров в стране немало, есть определенная категория людей, которых не хотят туда брать. Обычно принимают людей до 45 лет, не имеющих инвалидности или тяжелых заболеваний, способных работать. А вот те, кто еще не достиг пенсионного возраста, но вследствие алкогольной деградации потерял жилье и документы, не могут устроиться на работу из-за этого, им некуда идти. И таких людей очень много. Продолжая жить на улице, они деградируют все больше и больше. Один из наших подопечных дошел до того, что разучился говорить, только мычал. Сейчас уже восстановился, такой весельчак стал. Именно для помощи таким людям создан наш проект».

Волонтер из Верхней Пышмы организовал приют для бездомных

Помогают подопечным Артема и его земляки. По словам собеседника ФАН, без их участия проект развивался бы гораздо медленнее и многих людей просто не смогли бы спасти.

«Часто в новостях вижу, как ругают чиновников, врачей и правоохранительные органы. А я почему-то сталкивался только с искренними и профессиональными людьми среди них, которые реально хотят помогать. Например, главврач екатеринбургской ГКБ №24 Алексей Малинкин. Раньше он возглавлял Верхнепышминскую центральную районную больницу. Мы обращались к нему в любое время, если вдруг поступил какой-то дедушка в очень плохом состоянии. Обычно скорая не хочет брать без документов, а он моментально решал эти вопросы. Один из домов для нашего проекта подарил в прошлом году местный бизнесмен. Причем не очень богатый, простой парень. Сейчас мы этот дом ремонтируем, оформили его на нашу некоммерческую организацию «Дари добро».

Много плохого говорят и про депутатов, но вот наш Сергей Чепиков (олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы от Свердловской области) по-настоящему за нас болеет и искренне переживает, как человек с большим сердцем. Он помогал нам с окнами и бетоном при ремонте нашего дома. Вячеслав Брозовский (депутат Закса Свердловской области) предоставил строительный материал, а компания «Уралкерамика» обеспечила плиткой, причем очень высококачественной и красивой». 

Несмотря на огромный объем работы, останавливаться Артем Мозжерин не собирается. В его планах увеличение количества подопечных и развитие второго параллельного проекта.

«Бездомные обращаются в городские социальные службы, а они уже рассказывают, что у нас можно получить приют. Кроме того, каждую среду мы кормим бездомных, общаемся с ними, объясняем, что есть выход. Сейчас у нас живет 29 человек. Когда отремонтируем дом, будет возможность больше людей принять, а пока арендуем квартиры. А второй наш проект — дом милосердия. Это своего рода пункт срочной социальной помощи. Туда человек в любое время сможет прийти помыться, постричься, получить чистую одежду и консультации. Бывает, что человек не нуждается в постоянной помощи, а просто попал в беду — обокрали, потерял документы, и ему нужно помочь добраться до дома».

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