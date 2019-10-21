Волонтер из Верхней Пышмы организовал приют для бездомных

Волонтер Артем Мозжерин не только смог изменить собственную жизнь, но и основал организацию «Дари добро», которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. О том, как ему это удалось, он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Когда-то я сам находился в подобной жизненной ситуации и мне помогли люди. На тот момент я вышел из тюрьмы, употреблял наркотики и хотел свести счеты с жизнью. Но перед тем, как сделать этот непоправимый шаг, я зачем-то включил телефон. И мне неожиданно позвонил мой друг. Он уже приглашал меня в реабилитационный центр, но я не верил, что мне вообще что-то может помочь. А тут подумал, какая разница, когда умереть — сегодня или завтра? И поехал в реабилитационный центр в Краснокамске Пермского края», — вспоминает Артем.

После реабилитации перед ним встал вопрос — как же жить дальше? И он выбрал путь помощи другим людям, надеясь вдохновить их своим примером.

«После отказа от наркотиков я начал думать, чем же мне заниматься. Все это время я вел аморальный образ жизни, вращался в компании таких же людей и не понимал, как начать жить по-другому, пытался найти себя. Решил поехать на юг, но по дороге остановился переночевать в протестантской церкви в Екатеринбурге. Там я понял, что лето на море может стать для меня большим соблазном, а когда прекращаешь употреблять, нельзя допускать никаких компромиссов — ни пить алкоголь, ни курить, ни обманывать, — объясняет волонтер. — Поэтому я остался в Екатеринбурге еще на один день, а потом еще на один и в итоге провел там 2,5 года. Приход церкви занимался благотворительностью — кормил бездомных. Я тоже начал ходить по местам их сбора и общаться. Рассказывал о себе. Что я также когда-то опустился, все потерял, был никому не нужен, но вот сейчас я живой и все у меня хорошо. Предлагал им тоже обращаться в реабилитационные центры».

Благодаря своей деятельности Артем познакомился с будущей женой, когда искал подработку для подопечных. Вместе они живут уже шесть лет и воспитывают двоих сыновей. Все это время он продолжает развивать благотворительный проект. Адресован он в первую очередь тем людям, которым, по сути, уже некуда идти.

«Первый дом для бездомных я арендовал в городе Верхняя Пышма. Сделал это на свои деньги, которые зарабатывал плотницкими и столярными работами. А потом второй, третий. В процессе этой деятельности я понял: несмотря на то, что подобных реабилитационных центров в стране немало, есть определенная категория людей, которых не хотят туда брать. Обычно принимают людей до 45 лет, не имеющих инвалидности или тяжелых заболеваний, способных работать. А вот те, кто еще не достиг пенсионного возраста, но вследствие алкогольной деградации потерял жилье и документы, не могут устроиться на работу из-за этого, им некуда идти. И таких людей очень много. Продолжая жить на улице, они деградируют все больше и больше. Один из наших подопечных дошел до того, что разучился говорить, только мычал. Сейчас уже восстановился, такой весельчак стал. Именно для помощи таким людям создан наш проект».

Помогают подопечным Артема и его земляки. По словам собеседника ФАН, без их участия проект развивался бы гораздо медленнее и многих людей просто не смогли бы спасти.

«Часто в новостях вижу, как ругают чиновников, врачей и правоохранительные органы. А я почему-то сталкивался только с искренними и профессиональными людьми среди них, которые реально хотят помогать. Например, главврач екатеринбургской ГКБ №24 Алексей Малинкин. Раньше он возглавлял Верхнепышминскую центральную районную больницу. Мы обращались к нему в любое время, если вдруг поступил какой-то дедушка в очень плохом состоянии. Обычно скорая не хочет брать без документов, а он моментально решал эти вопросы. Один из домов для нашего проекта подарил в прошлом году местный бизнесмен. Причем не очень богатый, простой парень. Сейчас мы этот дом ремонтируем, оформили его на нашу некоммерческую организацию «Дари добро». Много плохого говорят и про депутатов, но вот наш Сергей Чепиков (олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы от Свердловской области) по-настоящему за нас болеет и искренне переживает, как человек с большим сердцем. Он помогал нам с окнами и бетоном при ремонте нашего дома. Вячеслав Брозовский (депутат Закса Свердловской области) предоставил строительный материал, а компания «Уралкерамика» обеспечила плиткой, причем очень высококачественной и красивой».

Несмотря на огромный объем работы, останавливаться Артем Мозжерин не собирается. В его планах увеличение количества подопечных и развитие второго параллельного проекта.