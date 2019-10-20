США разбомбили свою авиабазу в Сирии на фоне операции Турции против курдов-террористов

Дамаск, 20 октября. Военные США разбомбили свою авиабазу «Клейб» на северо-востоке сирийской провинции Хасака на фоне операции Турции против курдов-террористов. Об этом сообщило сирийское государственное информагентство САНА.

На территории этой базы была оборудована взлетно-посадочная полоса на военных самолетов. Объект находится в местечке Тель-Байдар неподалеку от города Тель-Тамар. Сейчас там ожесточенные боестолкновения между протурецкими силами и курдскими террористами. Базу американцы покидали в спешке, забрав с собой все подлежащее эвакуации оборудование и инвентарь. То, что забрать не смогли — решили уничтожить. Помимо этого объекта США готовятся бросить базу близ дамбы Ас-Сабее.

15 октября представитель Пентагона заявил журналу Newsweek о том, что Штаты передадут под российский контроль освобожденный от курдских боевиков город Манбидж. Для выхода из города, по его словам, американским военным установили дедлайн в 24 часа. Он также сообщил, что вся техника, которую солдаты не смогут вывезти из Манбиджа, будет уничтожена.

Напомним, в Сирии США и их союзники действуют незаконно, не имея никакого разрешения со стороны официальных властей САР. Дамаск неоднократно требовал, чтобы Штаты прекратили вмешиваться во внутренние дела Сирии и вывели свои войска с территории арабской страны. Однако США и другие страны-участница западной коалиции эти требования игнорируют. При этом Белый дом заявляет, что находится в Сирии для борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1, но с другой стороны — активно содействует курдам. Те, в свою очередь, выводят недобитых игиловцев на территорию американских военных баз, где те создают спящие ячейки ИГ1. Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о выводе военных США из Сирии, что вызвало негодование курдов. Ведь для них это стало фактически предательством. Многие политологи объясняют указ Трампа желанием заработать побольше очков в преддверии президентских выборов в Штатах в 2020 году.

9 октября на северо-востоке САР началась турецкая операция «Источник мира». Она направлена против курдских террористов и группировки ИГ. После зачистки приграничной территории от боевиков Анкара хочет создать на этих территориях буферную зону, в которую будут перемещены почти два миллиона сирийских беженцев, которые пока находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.