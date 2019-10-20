Шойгу примет участие в военном форуме в КНР

Пекин, 20 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме.

Представитель России выступит на пленарном заседании форума по безопасности, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств», — рассказала Марковская.

Также секретарь Шойгу подчеркнула, что Сяншаньский форум является «авторитетным международным мероприятием высокого уровня».

Сяншаньский форум по безопасности проводит министерство обороны Китая совместно с Ассоциацией военных наук и Ассоциацией международных стратегических исследований КНР с 2006 года. В настоящее время мероприятие имеет международный формат и проводится каждый год.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены в стране призыва в армию. Однако при этом часть призывников должна сохраниться, сообщает радио Sputnik.