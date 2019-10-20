Дамбы, разрушенные под Красноярском, были построены незаконно. События дня. ФАН-ТВ

Дамбы у рудника в Красноярском крае построены незаконно Следственный комитет России выяснил новые подробности ЧП в Красноярском крае. Дамбы, разрушенные у рудника в поселке Щетинкино, были построены незаконно. К такому выводу оперативники пришли после изучения документов и допроса задержанных сотрудников компании ООО «Сисим», работавшей на золотом прииске. Ее директор, а также начальник и мастер горного участка сейчас ожидают меры пресечения. Оказалось, что последний занимался организацией и проведением работ, не имея на то никакого специального образования. Начальник участника даже заявил, что понимал всю опасность дела. В день трагедии, как выяснилось, сработал «эффект домино», разрушивший не одну дамбу, а целых пять. Вслед за первым прорывом каскад событий захлестнул и другие сооружения, пока не добрался до общежитий поселка. В ночь на 19 октября их смыло гигантским селевым потоком высотой до пяти метров. 15 местных рабочих погибли, судьба еще пяти на данный момент не известна. Несмотря на долгие поиски, сегодня один из пропавших найден живым, так что спасатели пока не теряют оптимизм. Министерство труда заявило, что семьям погибших выделят по миллиону рублей.

В Барселоне прошел митинг за «единство Испании» Митинги в Барселоне, столице Каталонии, вспыхнули с новой силой. Правда, теперь на арену вышли не активисты за независимость региона, а сторонники испанского единства. На месте событий оказался корреспондент Федерального агентства новостей. Площадь Св. Иакова, где находится правительство автономии, собрала несколько тысяч человек — они вооружились флагами Каталонии, Евросоюза, Испании, а также громкими лозунгами: «за Каталонию и право на самоопределение», но «против преступлений и сепаратизма». В связи с последними событиями они благодарят полицейских, у которых на этой неделе было много работы. И, вероятно, будет не меньше на следующей. Ведь в противоположном лагере настроения совсем иные. С 14 октября движение за независимость Каталонии заиграло новыми красками: они вылились в граффити на улицах, погромы, горящие баррикады, ежедневные столкновения с полицией и днем, и ночью. Стражи порядка, впрочем, не особо церемонились с бунтарями — ответили дубинками и резиновыми пулями. В протестах уже поучаствовали более 500 тысяч человек, что составляет примерно треть населения Барселоны. Конфликт разгорелся из-за громкого судебного процесса: в начале недели 12 каталонских политиков были осуждены на сроки до 13 лет за проведение референдума 2017 года. Тогда свыше 90% его участников (жителей региона) проголосовали за независимость от Испании. В Мадриде такое самоуправство не оценили и назвали нарушением конституции.