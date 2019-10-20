Лондон начал операцию Yellowhammer по жесткому Brexit

Лондон, 20 октября. Власти Великобритании приняли решение о запуске операции Yellowhammer. Чрезвычайный план действий разрабатывался на случай жесткого Brexit без сделки с ЕС.

Столица Соединенного Королевства покинет ряды ЕС до конца текущего месяца, пишет The Guardian.

Канцлер герцогства Ланкашир, министр по особым поручениям Майкл Гоув сообщил, что после голосования в парламенте о новой отсрочке Brexit риск отказа Великобритании от сделки с бельгийской столицей возрастает.

«Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — сообщил министр.

Также Гоув добавил, что Лондон может осуществить Brexit в октябре.

19 октября британский парламент проголосовал за запрос у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Отметим, что решение далось британцам нелегко: за проголосовали 322 депутата, против — 306. Примечательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при этом не исключил выхода страны из ЕС, намеченный на 31 октября.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, однако парламент несколько раз отклонял предложение бывшего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения. Лондон дважды получил отсрочку: до 12 апреля, а после этого — до 31 октября.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может покинуть еще одна страна. По мнению экс-председателя «Партии независимости Великобритании» Найджела Фараджа, Италия — следующий претендент на выход из Еврозоны, пишет Deita.ru.