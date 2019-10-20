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Эрдоган заявил, что Турция может продолжить операцию против курдов-террористов

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Эрдоган заявил, что Турция может продолжить операцию против курдов-террористов

Анкара, 20 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Анкары на севере Сирии продолжится, если курды-террористы не уйдут в период действия временного перемирия.

Как отмечает Reuters, об этом турецкий лидер сказал делегации Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

Анкара 9 октября объявила, что начинает антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой заключается в том, чтобы сформировать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы. Операция направлена на борьбу с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). 

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, которая состоялась 17 октября, было принято решение о приостановке операции Турции на 120 часов. За этот промежуток времени курды-террористы должны отойти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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