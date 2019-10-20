Испанский список запрещенных продуктов удивил врача из России

Самара, 20 октября. Список продуктов, которые испанские диетологи посоветовали исключить из своего рациона, вызвал резкую критику специалистов из России. О том, почему не стоит отказываться от низкокалорийной и обезжиренной еды, рассказал глава НИИ диетологии и диетотерапии Самары Михаил Гинзбург.

По его мнению, испанские коллеги предложили очень странный список. Он согласился, что потребление мяса глубокой переработки стоит свести к минимуму, но совет отказаться от продуктов низкой калорийности с пониженным содержанием жира вызвал у него недоумение.

По мнению испанских врачей, в составе обезжиренных молочных продуктов часто содержится сахар, а питательная ценность у них при этом минимальная.

«С чего он там содержится? Мы вывели из молока жир, все остальное там осталось», — удивился Гинзбург в комментарии URA.RU.

Он также обратил внимание, что предпочтение все-таки стоит отдавать не полностью обезжиренным, а маложирным продуктам. Не поддержал диетолог и испанский запрет на полуфабрикаты. По его мнению, полуфабрикат полуфабрикату рознь.

«Если вам порезали рыбу в виде стейков или приготовили из рыбы филе, это тоже в какой-то степени полуфабрикат. Но что в нем плохого?» — поинтересовался он.

Гораздо важнее, по словам Гинзбурга, не употреблять сахар и кондитерские изделия, в которых содержится этот белый яд.

Как сообщалось ранее, в список запрещенных продуктов, представленных испанскими диетологами, попали колбасные изделия, полуфабрикаты, рафинированная мука, выпечка, обезжиренные молочные продукты, разнообразные снэки, «низкокалорийные» продукты с пометками «зеро» и «без сахара», табу распространяется также на переработанное мясо и спиртное.