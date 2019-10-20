Чичерина выступила с еще одним концертом в ЛНР

Луганск, 20 октября. Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина вновь приехала с концертом в Луганскую Народную Республику. Свою новую программу певица решила презентовать в Брянке. Съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на концерте.

Уже традиционно Чичерина исполнила для зрителей песню «Рвать», но в этот раз на сцене она была не одна. Ей подпевали две местные юные вокалистки.

«Брянка для меня — это какой-то форпост. Здесь я играла, даже когда еще не умела играть на укулеле, затем привозила сюда группу, в прошлый раз я здесь выступала уже с симфоническим оркестром. Это такое особое место! Классный Дворец культуры. Кстати, я знаю, что это настоящий памятник архитектуры», — сказала Чичерина.

Эта программа была подготовлена специально для Донбасса. И конечно, презентация новых песен была для певицы волнительной.

«Она такая как бы походная — налегке, под минусовую фонограмму. В общем, на вас ее и проверяю — как родной зритель встретит. Девчонки даже присоединились, брянковчанки ваши. Классно очень!» — добавила Чичерина.

По уже сложившейся традиции, зал местного ДК был заполнен до отказа, а концерт прошел на «ура». Глава администрации Брянки Николай Моргунов лично поблагодарил певицу за этот визит. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков также приехал на концерт. Он отметил, что Чичерина в Донбассе уже давно не гость, а хороший друг.