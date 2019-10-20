В одесских школах ученикам намекнули, что по Москве давно не гулял украинский топор

Украинские чиновники без устали подкидывают дровишки в вечно пылающий костер русофобии. Ставка делается на молодое поколение. По всякому удобному случаю в школах выступают «герои Майдана», «воины света» и даже «ветераны российско-украинской войны».

14 октября усилия «патриотов» достигают особого размаха. Они празднуют День защитника страны, специально учрежденный в пику «москалям». Пять лет назад Петр Алексеевич не постеснялся прямо рассказать о своей задумке.

«В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого», — сказал Порошенко в августе 2014 года.

По случаю памятной даты стены одесской школы № 13 украсил воинственный казак с угрожающим Москве топором. Его обвивает лента с надписью: «козацькому роду нема переводу» («казацкому роду нет перевода» — прим. ФАН).

Что ж, поверим на слово. Зато стихотворению ниже перевод есть. Если опустить литературные изыски, можно заключить, что мужчина на снимке — патриотично настроенный качок с блестящей, как глобус, головой. Ну и вишенка на торте: «Давно не гуляла сокира по вулицям міста Москва» («Давно не гулял топор по улицам города Москва» — прим. ФАН).

Одесское издание «Таймер» справедливо оценивает постер как очередное проявление межнациональной ненависти. В Уголовном кодексе Украины для такого случая имеется специальная статья. Но киевские власти предпочитают ее не замечать. На «Таймере» указали и на исторические огрехи плаката. Он описывает события, никогда не имевшие места.

«Обращают на себя внимание строчки «Давно не гуляла сокира по вулицях міста Москва…», которые вполне можно расценить как призыв к межнациональной розни. В то же время нельзя не вспомнить, что упомянутое событие никогда и не происходило…», — отмечает издание.

Реакция родителей на такое «творчество» оказалась, мягко говоря, неоднозначной. Под публикацией плаката на Facebook преобладает критика. Некоторые комментаторы обратили внимание, что под псевдопатриотической личиной скрывается банальная коррупция.

«Как только начинает пахнуть коррупцией, так сразу появляются вышиванки, сокиры, жовто-блакытный флаг, москаляку на гилляку. ..», — пишет пользователь под ником Ирина-Ирина.

Иные участники дискуссии давно махнули на Одессу рукой.

«Одесса умерла 2 мая 2014 года, когда не вышла защитить своих. .. Снявши голову — по волосам не плачут. ..», — считает Роман Змеев.

Отметим, что на протяжении недели это уже второй эксцесс обновленной киевской власти, связанный с топором. Несколькими днями ранее оконфузился глава правительства Алексей Гончарук. Политик посетил концерт группы «Сокыра Перуна». Этот музыкальный коллектив известен не только и не столько русофобским мировоззрением (хотя и этого «добра» хватает), сколько ненавистью к израильскому народу и оскорблением памяти миллионов жертв холокоста.

В творчестве молодых людей есть такие замечательные слова: «Рудольф Гесс — помощь и сила в боях», «Помощник Адольфа Гитлера, ты прошел свой путь до конца», «Откройтесь ворота Вальхаллы, чтобы принять дух бойца» и прочее.

По мнению Гончарука, именно эти ребята со свастиками на всех частях тела и обеспечивают Украине мирное небо над головой.

«Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее», — сказал Гончарук.

Необходимо отметить, что основу электората Зеленского составили люди, очень далекие от ценностей «Сокыры Перуна». Напротив, украинский избиратель устал от радикальной повестки, навязанной стране после «революции достоинства». Память о Победе и жертвах Великой Отечественной войны — отнюдь не пустой звук для многих граждан. Кроме того, пропаганда национал-социализма на Украине формально запрещена. И место таким музыкантам — на скамье подсудимых. По крайней мере, если отталкиваться от уголовного закона. Так что Гончарука призвали к ответу. Алексей был великолепен.

«Я считаю, что есть много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, для этого им не нужно много хлопот», — возмутился глава правительства Украины.

И действительно, что за люди такие такие? Ну, нравятся музыкантам Гитлер, его ближайшие соратники и массовое уничтожение евреев. Почему бы не спеть, когда душа поет? Короче, несправедливо обидели перунов. А ведь на их плечах держится Украина. По крайней мере, та Украина, которая видится Гончаруку.