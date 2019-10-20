Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Уралец шокировал жюри шоу «Танцы» экстравагантным «кундалини»

4 917
0 Оставить комментарий

Уралец шокировал жюри шоу «Танцы» экстравагантным «кундалини»

Москва, 20 октября. Житель города Снежинск Челябинской области Алексей Акулов покорил членов телешоу «Танцы» своим необычным выступлением. Молодой человек двигался на сцене не под музыку, а собственные звуки.

Житель уральского города придумал собственное танцевальное направление — «кундалини». Это движения телом под гортанные звуки, которые он издает сам.

«Существует легенда, что «кундалини» хранится в каждом человеке, в основании позвоночника. Эта энергия закрыта, но ее можно разбудить», — рассказал Алексей Акулов во время кастинга.

Необычный номер молодого человека поверг в ступор жюри танцевального конкурса. Татьяна Денисова заинтересовалась танцевальным направлением и попросила дать мастер-класс «кундалини» ученикам проекта.

После этого члены жюри пропустили креативного жителя Снежинска в следующий тур проекта. Ранее 18-летняя кемеровчанка Полина Каунова тоже прошла кастинг «Танцев», все члены жюри отметили пластичность девушки и единогласно проголосовали за юную танцовщицу, пишет «Газета Кемерова».

«Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее в 2014 году. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере 3 000 000 рублей. В качестве хореографов-наставников выступают Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров