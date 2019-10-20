Главные новости 20 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 20 октября.

Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк являются хорошими друзьями. Глава Киева неоднократно бывал в гостях у актрисы. Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк.

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о трех препаратах, которые нужно принимать каждому человеку старше 50 лет. Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией. Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии.

Известная под ником @kuzavini в Instagram модель скончалась в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом. В ДТП под Киевом погибла популярная Instagram-модель.

Пользователи соцсети Instagram поделились мнением о фотографии с угрюмой Кристиной Орбакайте. Угрюмая Орбакайте озадачила поклонников на фоне счастливой семьи.

Диетологи назвали продукты, которые нужно исключить из рациона. Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть».

Один военнослужащий турецкой армии погиб и еще один получил ранения при обстреле со стороны курдов-террористов в Сирии. Турецкий военный погиб при обстреле со стороны курдов-террористов в Сирии.

Андрей Макаревич, такой талантливый в музыке, оказывался откровенно слеп, как только выходил за пределы рифмованных строк. Герой вчерашних дней: Андрей Макаревич затерялся среди глистов и дебилов.

США перебросят тысячу военных из Сирии в Ирак. Дональд Трамп признался в симпатии к россиянам и поставил диагноз Хиллари Клинтон. Владимир Путин поздравил россиян с Днем работника дорожного хозяйства. СК РФ назвал главную версию трагедии в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил возможности молодых специалистов при участии в конкурсе «Молодые лидеры Рунета». Депутат Госдумы оценил пользу конкурса «Молодые лидеры Рунета» для IT-специалистов.