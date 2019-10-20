Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей

Красноярск, 20 октября. Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства труда России.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален», — отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что лица, которые находятся на иждивении погибших, получат ежемесячные страховые выплаты, их размер будет определяться в индивидуальном порядке.

Согласно данным ведомства, с целью скорейшего начала страховых выплат пострадавшим и членам семей погибших организовано взаимодействие со всеми службами, которые привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели. Были затоплены два общежития временного типа. Позже стало известно, что прорвало не одну, а две дамбы, погибли 15 человек. В итоге пять нелегальных дамб оказались разрушены.

В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.