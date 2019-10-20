Военные США покинули зону операции ВС Турции против курдов-террористов в Сирии

Вашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что все американские солдаты покинули покинули район операции Турции против курдов-террористов на севере Сирии.

«Военнослужащих США нет в зонах боевых действий и прекращения огня. Мы обеспечили (себя. — Прим. ФАН) нефтью. Возвращаем солдат домой!», — написал лидер Америки в своем профиле в Twitter.

Неделю назад глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США начинают отвод тысячи американских солдат с севера Сирии. Причиной этому послужило начало турецкой военной операции «Источник мира».

17 октября представители США и Турции договорились о приостановке боевых действий в Сирии на 120 часов. За это время вооруженные курдские бандформирования должны покинуть 30-километровую пограничную зону безопасности, в противном случае Анкара продолжит огонь после окончания действия временного договора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продолжит диалог с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по операции против курдов-террористов. Главы двух стран встретятся 22 октября в Сочи.