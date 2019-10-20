Сирия, 20 октября. Курды-террористы потеряли город Рас аль-Айн у границы с Турцией. Силы коалиции США переселяют членов семей боевиков ИГ1 из «Аль-Хола» в лагерь к востоку от Хасаки. Четвертая американская колонна выдвинулась из района Кобани, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают работу на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Нусры»*** юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в населенном пункте аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в убийстве одного из ополченцев «Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Дияла.

Курдские вооруженные группировки: утратили контроль над городом Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Международная коалиция: выводит еще одну партию военных и техники из района Кобани на северо-востоке Алеппо; осуществила разведывательные вылеты в Дейр-эз-Зоре; переселяет членов семей боевиков ИГ из «Аль-Хола» в лагерь к востоку от Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что район Кобани покинул четвертый конвой вооруженных сил США. Американская колонна выдвинулась с военной базы вблизи населенного пункта Саррин, расположенного восточнее Манбиджа на левом берегу реки Евфрат, под прикрытием двух военных вертолетов. Напомним, Вашингтон приступил к выводу своих подразделений из северных районов Сирии после заявления Турции о начале полномасштабной военной операции «Источник мира».

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что на западных окраинах административного центра провинции вновь были зафиксированы вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков «Тахрир аш-Шам». Под огнем правительственных войск оказались опорные пункты джихадистов на окраинах деревни аль-Хумейра.

Провинция Дейр-эз-Зор

На оккупированных курдскими радикалами территориях вновь произошла вылазка неизвестных. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), группа вооруженных людей открыла стрельбу в населенном пункте аль-Хаваидж северо-восточнее Меядина, в результате чего ранения получил один из членов «администрации» курдов Абдул Азиз Талуиш. Предполагается, что налет был осуществлен террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», деятельность которых в Восточном Дейр-эз-Зоре в последнее время активизировалась.

Тем временем ВВС западной коалиции осуществляют разведывательные вылеты в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), вертолеты международного альянса были замечены к востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжают работу российские ВКС. Согласно информации медиапортала Step News Agency, под ударом военных самолетов оказались укрепления и хранилища с боеприпасами антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая. По данным военного источника в сети Twitter (RonanLTynan), воздушной атаке ВКС РФ также подверглись зоны дислокации джихадистов на северо-западе соседней провинции Хама. Как известно, боевики, отряды которых базируются на данной территории, регулярно провоцируют стычки с сирийскими войсками, что вынуждает САА и ее союзников принимать необходимые меры.

Провинция Хасака

Поступают данные о возобновлении столкновений между курдскими радикалами и протурецкими силами в районе пограничного города Рас аль-Айн, несмотря на перемирие, соглашение о введении которого было достигнуто Вашингтоном и Анкарой в эту пятницу. Первыми огонь открыли Отряды народной самообороны (YPG), которые уже не раз пренебрегали соблюдением режима тишины. По информации Telegram-канала (war_observer), в результате боев остававшиеся в оккупации курдов-террористов районы перешли под контроль союзников Турции.

Между тем военный источник в сети Twitter (rana_alasad) сообщает о выводе ряда членов семей террористов «Исламского государства», содержавшихся в лагере «Аль-Хол», в другой пункт временного размещения, находящийся восточнее Хасаки. Переселение родственников боевиков осуществлялось силами западной коалиции.

Ирак

Twitter-канал (vasatt_Haberr) сообщает о том, что отряд проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби» подвергся атаке неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства». Налетчики открыли огонь по бойцам Сил народной мобилизации, в результате чего один из ополченцев-шиитов был убит. Нападение произошло в деревне аль-Лахиб в провинции Дияла. Напомним, о полном освобождении территорий Ирака было объявлено еще в конце 2017 года, тем не менее часть боевиков до сих пор скрывается в пустынных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.