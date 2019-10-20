Донбасс сегодня: генералы ВСУ игнорируют Зеленского, Киев бросает спецназ против радикалов

Донбасс, 20 октября. Танки и тяжелые минометы бьют по ДНР. Командование ООС постановочными обстрелами снимает с себя ответственность за увеличение небоевых потерь. Генералы-командиры направлений ООС призывают к неподчинению приказам Зеленского и срыву мирных инициатив. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Танки, тяжелые 120-мм минометы и минометы меньшего калибра, а также гранатометы и вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров применили украинские войска при обстрелах Донецкой Народной Республики в минувшие сутки. Всего военные республики сообщают о 15 обстрелах на всех ключевых направлениях обороны. Огонь велся по территориям девяти населенных пунктов ДНР, сведений о пострадавших не поступало.

Командование ВСУ «латает дыры» постановочными обстрелами

Но не только по территории свободных республик стреляют украинские «освободители». На линии огня все чаще оказываются сами же украинские подразделения, но обстрелы эти постановочные. Количество их увеличивается с ростом числа небоевых потерь в ВСУ. Прямая зависимость здесь заключается в том, что небоевые потери в частях и соединениях не показываются официально их командованием, поскольку влекут за собой дисциплинарные и иные меры воздействия. Поэтому командиры ВСУ имитируют «вражеские обстрелы», на которые впоследствии списываются и потери среди личного состава, и потери материальных средств, как то: приборов ночного видения производства США, которые на самом деле продаются украинскими силовиками.

Подобный подход украинского командования позволяет решить еще один вопрос — снятие ответственности за массовую гибель военнослужащих ВСУ и оправдание преступной халатности командиров, которые допускают небоевые потери. По данным управления Народной милиции ЛНР, недавно командующий Операцией объединенных сил генерал Владимир Кравченко распорядился выдавать все потери за боевые. Ввиду данного приказа командование ООС увеличило количество постановочных обстрелов, особенно в зоне ответственности 72-й механизированной бригады, уточнил военный спикер ЛНР Иван Филипоненко.

Украинское командование саботирует указания Зеленского

Генеральский бунт назревает в восточной группировке Объединенных сил Украины, следует из сообщения управления Народной милиции ДНР. Согласно полученной дончанами информации, командующий оперативно-тактической группировкой войск «Восток» (ОТГ «Восток») генерал Юрий Содоль приказал подчиненным соединениям всеми силами сорвать предстоящий процесс разведения сил и средств. Исполнители приказа — командиры 128-й горно-штурмовой и 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые уже принялись настраивать личный состав против разведения. В бригадах усиленно заработали группы морально-психологического обеспечения. С каждым бойцом проводятся беседы на предмет того, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся в принятии решения о разведении сил и средств, а солдаты — единственные, кто в силах противостоять «агрессору» и спасти страну.

К процессу убеждения, уже не только военнослужащих, но и гражданских, подключилась группа штаба ООС по информационно-психологическим операциям, информируют в Народной милиции ДНР. Работа съемочных групп целого ряда украинских СМИ организована в бригадах ВСУ для обеспечения производства «правильного» контента для телеканалов.

Киев усилил подразделения военной полиции

В то же время в связи с ростом протестных настроений в передовых частях армии фиксируется и увеличение количества вывозимого на территорию «спокойной» Украины оружия, следует из сообщений донецкого и луганского подразделений Народной милиции.

С целью не допустить полноценного гражданского противостояния в украинских городах, где сейчас проходят акции «Нет капитуляции» против имплементации «формулы Штайнмайера», украинское командование запретило отпуска военнослужащих и привело в повышенную степень боеготовности части военной полиции в Донбассе.

Подразделения военной службы правопорядка усилены спецназом для противостояния особо радикально настроенным элементам в военной форме и призваны организовать мероприятия по недопущению вывоза боеприпасов и оружия из зоны силовой операции в западные и центральные украинские регионы.