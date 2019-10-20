НАТО создала кризисный штаб для оценки операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Берлин, 20 октября. Страны, входящие в состав НАТО, создали кризисный штаб для оценки военной операции Турции на севере Сирии, направленной против курдов-террористов. Об этом сообщили немецкие СМИ.

В штаб, по информации журналистов, вошли эксперты по вопросам безопасности и разведки, специалисты в области проведения военных операций и политические советники.

Отмечается, что в минувшую среду постпреды 29 стран, входящих в Североатлантический альянс, в строгой секретности на протяжении более чем двух часов обсуждали антитеррористическую операцию Турции в Сирии. Представители ФРГ, Исландии, Бельгии, Франции, Албании и Люксембурга сошлись во мнении, что Анкара не получит «никакой поддержки» в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдских боевиков.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции против курдов-террористов на севере Сирии. Ключевой целью кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Операция «Источник мира» ведется против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На деле же вооруженные формирования включают боевиков ИГ1 в свои ряды. Помимо прочего, они выводили экстремистов из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

На встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.