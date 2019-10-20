Турецкая армия полностью выбила курдов-террористов из сирийского Рас-аль-Айна

Дамаск, 20 октября. Войска Турции заняли сирийский город Рас-аль-Айн после эвакуации из него курдов-террористов. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

Отвод курдов в центр провинции Хасака прошел в соответствии с договоренностями США и Турции о 120-часовом перемирии. Его заключили именно для того, чтобы курдские боевики покинули границы будущей зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе.

В этой зоне, как ранее сообщал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, планируется разместить почти два миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Ради очищения будущей зоны от курдских террористов Анкара 9 октября начала проводить в САР военную операцию источник мира.Эрдоган также указывал, что турецкие ВС борются не только с курдскими боевиками, но и с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

В Сирии курды помогают игиловцам и сотрудничают с ними, выводят на территории баз США. Кроме того, они притесняют коренное население восточного побережья Евфрата, творя на землях суннитов самый настоящий беспредел.

1 Организация запрещена на территории РФ.