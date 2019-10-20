Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Турецкая армия полностью выбила курдов-террористов из сирийского Рас-аль-Айна

44
0 Оставить комментарий

Турецкая армия полностью выбила курдов-террористов из сирийского Рас-аль-Айна

Дамаск, 20 октября. Войска Турции заняли сирийский город Рас-аль-Айн после эвакуации из него курдов-террористов. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

Отвод курдов в центр провинции Хасака прошел в соответствии с договоренностями США и Турции о 120-часовом перемирии. Его заключили именно для того, чтобы курдские боевики покинули границы будущей зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе. 

Турецкая армия полностью выбила курдов-террористов из сирийского Рас-аль-Айна

В этой зоне, как ранее сообщал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, планируется разместить почти два миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Ради очищения будущей зоны от курдских террористов Анкара 9 октября начала проводить в САР военную операцию источник мира.Эрдоган также указывал, что турецкие ВС борются не только с курдскими боевиками, но и с членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1

В Сирии курды помогают игиловцам и сотрудничают с ними, выводят на территории баз США. Кроме того, они притесняют коренное население восточного побережья Евфрата, творя на землях суннитов самый настоящий беспредел.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров