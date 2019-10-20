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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области попросился в отставку

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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области попросился в отставку

Киев, 20 октября. Назначенный Владимиром Зеленским губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян попросил президента Украины об отставке. Прошение чиновник подал спустя три месяца после утверждения на эту должность. 

О своем решении покинуть пост главы Киевской ОГА (областная государственная администрация.— Прим. ФАН) Бно-Айриян сообщил на своей странице в Facebook.  Тут же он опубликовал фото заявления, написанного от руки. Оно датировано 20 октября. 

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области попросился в отставку

Причины, по которым Бно-Айриян также скоропостижно решил уйти в отставку, в сообщении нет, но есть цитата из произведения «Сад Гефсиманский» о том, что «лучше умереть раз» и сделать это «с несломленной душой», чем ползать на коленях и умереть дважды: и морально, и физически. Кроме того, «в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

Напомним, указ о назначении Бно-Айрияна губернатором Киевской области Зеленский подписал 10 июля.  
 

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