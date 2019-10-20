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США эвакуируют жен боевиков ИГ из охраняемого курдами-террористами лагеря «Аль-Хол»

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Военные США эвакуируют жен боевиков ИГ из лагеря «Аль-Хол» в СирииДамаск, 20 октября. Американские военнослужащие эвакуируют жен боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии, который ранее контролировали курды-террористы. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдов-террористов на северо-востоке Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокирование трассы М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Деятельность курдов-террористов на территории Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать партизанскую войну в САР.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут из северных районов Сирии американских военных из-за антитеррористической операции Анкары против курдов-террористов. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе из Сирии более тысячи американских военнослужащих. В этот же день американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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