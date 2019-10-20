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Курды-террористы начали покидать сирийский город Рас-аль-Айн

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Курды-террористы начали покидать сирийский город Рас-аль-Айн

Дамаск, 20 октября. Курдские террористы начали покидать приграничный сирийский город Рас-аль-Айн на северо-востоке провинции Хасака. 

О начале эвакуации незаконных вооруженных формирований курдов сообщил телеканал Al Mayadeen. По данным журналистов, террористы направляются к центру Хасаки, действуя согласно договоренностям, к которым пришли Анкара и Вашингтон.

Курды-террористы начали покидать сирийский город Рас-аль-Айн

Как сообщалось ранее, соглашения о 120-часовой приостановке боевых действий Турция и США достигли 17 октября. В течении этого времени курдские террористы должны покинуть границы будущей зоны безопасности, которую Анкара планирует создать на границе с Сирией. 

Именно создание этой буферной зоны для размещения почти двух миллионов сирийских беженцев является главной целью турецкой операции «Источник мира» в САР. О начале операции турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября. 

Он подчеркнул, что операция направлена против курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Курды заявляют, что воюют с ИГ1, но на самом деле они выводят террористов на территорию американских военных баз, где исламисты создают спящие ячейки, готовые атаковать республику в любую минуту. Более того, курды и растворившиеся в их рядах игиловцы оккупировали восточной берег Евфрата, где притесняют местное население — суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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