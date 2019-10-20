Эксперт объяснил, как Шойгу с помощью крейсера «Адмирал Нахимов» повысит мощь ВМФ РФ

Для министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу модернизация атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» — это один из самых приоритетных проектов, уверен капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся сейчас на модернизации, после завершения работ получит больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой корабль этого класса, пишет издание Military Watch.

Авторы издания уточнили, что корабль должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году. «Адмирал Нахимов», оснащенный современными средствами ПВО, в своем арсенале будет иметь также гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон».

Василий Дандыкин обращает внимание на то, что после модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» по «начинке» будет совершенно новым кораблем.

«Он и раньше был самым крупным кораблем ударного типа, а также по водоизмещению и длине. Сейчас это будет принципиально новый корабль. Это касается не только вооружения, но и технических средств, а именно РЭБ и противолодочных гидроакустических станций. Он получит вторую жизнь в старом теле», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

При использовании в качестве двигателя атомных реакторов у крейсера будет неограниченный ресурс плавания, подчеркивает военный эксперт. Он отметил, что на корабле будут стоять ракеты типа «Циркон».

«Это гиперзвуковые ракеты, которых нет ни на одном флоте. Это совершенно уникальное изделие, сбить такую ракету не представляется возможным. На корабле, кроме ракет типа «Циркон», будут и ракеты «Калибр». Также будет мощная система ПВО».

Собеседник ФАН уточняет, что корабль уже достаточно давно находится на модернизации, но сейчас ремонтные работы ведутся интенсивно.

«К модернизации привлекается внимание правительства и министерства обороны России. Крейсер «Адмирал Нахимов» — один из приоритетных проектов. Это будет мощное явление, с которым будут считаться все флоты мира. С его помощью Россия повысит мощь надводных сил Военно-морского флота», — сказал Дандыкин.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» назывался «Калинин» до 1992 года. Строительство судна началось на Балтийском судостроительном заводе 17 мая 1983 года. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. Боевой состав ВМФ крейсер пополнил 30 декабря 1988 года.

В список самых смертоносных кораблей в мире специалисты из США включили российские крейсеры «Адмирал Нахимов», «Петр Великий», «Адмирал Лазарев» и «Киров». Американские эксперты считают, что надводные корабли стали средством в соперничестве, с одной стороны, между Россией и Китаем, а с другой стороны, между США и Японией.