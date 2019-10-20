Эрдоган обсудит операцию Турции против курдов-террористов в Сирии с западными коллегами

Лондон, 20 октября. Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят возможность проведения четырехсторонней встречи с участием глав ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона для обсуждения операции Анкары против курдов-террористов в Сирии.

«Премьер-министр и президент договорились искать возможность провести встречу (...) для обсуждения нынешней ситуации», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам телефонной беседы Джонсона и Эрдогана.

Отмечается, что Эрдоган и его западные коллеги также обменяются мнениями на переговорах и по ряду других вопросов, в частности затронут тему миграции и борьбы с терроризмом.

Джонсон также поприветствовал договоренность между Анкарой и Вашингтоном о временной приостановке боевых действий. Премьер Британии назвал ее «шагом в правильном направлении».

«Высказал надежду, что эта договоренность продержится и уменьшит число дальнейших людских потерь с обеих сторон [конфликта]», — говорится в сообщении.

При этом Джонсон в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность по поводу проведения антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.

Напомним, о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились на встрече 17 октября. Согласно их заявлению, за обозначенное время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Анкара начала операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции, она направлена против курдских вооруженных формирований, активно сотрудничающих с террористами из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Известно, что курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки. Кроме того, вооруженные формирования курдов выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Турция намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Ранее стало известно, что курдские террористы начали покидать приграничный сирийский город Рас-аль-Айн на северо-востоке провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.