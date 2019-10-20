Вандалы громят витрины и жгут машины во время протестов в Барселоне

Барселона, 20 октября. На утро после очередных беспорядков в Барселоне туристы фотографируют не только достопримечательности города, но и последствия протестных акций. Подробнее в фоторепортаже корреспондента Федерального агентства новостей с места событий.

«Каталония плачет», — говорят мне старушки на Placa Catalunya, смахивают первые капли и показывают на граффити, которыми изуродован город после акций протеста сепаратистов.

Напомним, 14 октября лидеры каталонского движения за независимость были приговорены Верховным судом Испании к срокам от 9 до 13 лет.

С тех пор в городе идут митинги, протесты и столкновения с полицией. К утру городские службы стараются убрать следы погромов, но это не так просто: уродливые граффити появились на стенах исторических зданий, на стеклах витрин, остановках транспорта и даже постаментах памятников на площади. По пути движения активистов в местах особенного яростных и жестоких столкновений с полицией – от площади Уркинаон к Виа Лайетана – витрины в следах от пуль, разбитые стекла закрыты картоном, лежат сожженные велосипеды, а на тротуаре зияют дыры от выдранной плитки – эти камни летели в полицейских.

Для многих людей полицейские за прошедшие дни стали национальными героями, и поблагодарить их приходят к зданию полиции сотни людей. С сотрудниками фотографируются, дают им на руки детей, обнимают, передают конфеты, а цветами усыпаны все подходы к зданию. С букетом цветов пришел и популярный испанский политик Альберт Ривера.

Известно, что в ходе беспорядков тяжелее остальных был ранен полицейский из Галисии. Правоохранителю вдребезги разбили шлем, мужчина получил травмы — перелом основания черепа, смещение позвонка. Всего травмы получили около 20 сотрудников полиции. Вчера ночью подобных жертв удалось избежать: люди встали живой цепью между демонстрантами и полицейским кордоном.

Полиция отмечает, что если в первые дни протестов особенно агрессивны были каталонцы — сторонники независимости, то в последние дни среди хулиганов все больше молодых людей из других частей Испании и Европы. Большинство людей, с которыми удается поговорить на улицах города, склоняются к тому, что это действуют не истинные сторонники независимости Каталонии, а провокаторы.

«Патриоты Каталонии не стали бы уродовать Барселону, это недостойно», — уверяют жители.

Туристическая жизнь в Барселоне идет в обычном темпе, хотя многие туристы и отказались от предстоящей поездки. Жители просят гостей города не бояться новостей и уверяют, что в Барселоне безопасно, а протестные движения в ближайшие дни пойдут на спад. Днем в центре города у здания правительства прошла мирная акция в поддержку единой Испании. Возможные выступления сторонников независимости Каталонии ожидаются вечером, но жителей предупреждают о том, что они могут быть спонтанны, и возникать очагами на разных площадях Барселоны.