Курды-террористы продолжат получать помощь США – если не в самой Сирии, то через Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что практически все военные США, выводимые из северных пограничных районов Сирии, будут передислоцированы на запад соседнего Ирака, передало агентство Reuters. Утверждается, что там они продолжат борьбу с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). При этом на позиции курдских боевиков в САР из Северного Ирака прибыла очередная колонна с военной помощью от американцев, пишет SANA. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Вывод войск Соединенных Штатов продолжается из Северо-восточной Сирии в быстром темпе, но мы говорим о неделях, а не днях», – уточнил глава американского военного ведомства.

При этом всего, по его словам, уже было и еще будет переброшено на иракскую территорию в общей сложности тысяча солдат. То есть, как уверяет министр обороны США, в 30-километровом коридоре, тянущемся вдоль всей северной границы САР за Евфратом, до начала операции Турции «Источник мира» размещалась всего тысяча американских военнослужащих.

По мнению многих военных экспертов, это число может быть в значительной степени занижено. Не исключено, что Вашингтон оставит какую-то часть своих вооруженных сил в планируемой Анкарой зоне безопасности для помощи боевикам Отрядов народной самообороны (YPG). Либо же Пентагон пытается скрыть реальный исходный объем своего контингента в регионе.

Но в любом случае поддержка бандгрупп Сирийских демократических сил (SDF) легко может продолжиться – и если уже не напрямую, то с территории соседнего Ирака. Его западные пустынные окраины вплотную прилегают к территории САР, причем границу между странами примерно наполовину контролируют как раз сами курдские террористы. То есть США смогут беспрепятственно спонсировать YPG и из соседней республики.

Возможно, что объемы поставок даже не претерпят серьезных изменений. Сейчас американцы и так регулярно направляют на позиции SDF в Сирии крупные военные конвои из Ирака, которые обычно следуют через блокпост на окраине сирийского города Ярубия. Одна из последних таких колонн с оружием, техникой и оборудованием для курдских радикалов прибыла в САР в начале этого месяца. В сентябре подобных поставок было несколько.

Сложно представить, чтобы «Демократические силы», в которые американцы за последние несколько лет вложили колоссальные финансовые средства, вдруг резко прекратили бы получать помощь от Соединенных Штатов. Очевидно, что Вашингтон для того и вынудил Анкару ввести временное перемирие сроком на пять дней, чтобы сохранить как можно большее число бандформирований SDF.

Соответственно, неважно – из Сирии или Ирака – американцы, скорее всего, пока будут продолжать финансирование боевиков YPG. Притом, по мнению члена Общественного совета при министерстве обороны РФ и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, речи о полноценном выводе войск США из САР вообще не идет. На это он обратил внимание в беседе с корреспондентом ФАН.

«Соединенные Штаты передислоцируют свои войска из приграничных районов не потому, что они сворачивают операцию в САР, а потому что необходимо убрать своих военных из зоны боевых действий. Это вынужденная мера, и она необходима просто из соображений безопасности американских военных. Поэтому слово «вывод», которое в данном случае используют представители Пентагона, весьма условно. Эти подразделения – силы специальных операций, части морской пехоты – хорошо знают регион, адаптированы под ведение боевых действий на Ближнем Востоке, и потому навсегда никто их выводить не собирается. Соответственно, они также будут задействованы в тех или иных выгодных для США операциях», – уверен эксперт.

Однако даже если весь американский контингент будет вынужден перебраться в Ирак, то это не означает, что Соединенные Штаты прекратят попытки политически, экономически и в военном плане воздействовать на Сирию. Специальные подразделения США в любом случае продолжат свою деятельность там, подчеркнул в интервью ФАН политолог и независимый журналист Александр Асафов.

«Так или иначе, но свое влияние американцы все равно, конечно, попытаются сохранить. Это будет осуществляться при помощи сил разведсообществ, через военных инструкторов, а также через свои частные военные компании, которые проявляют очень высокий интерес к ближневосточному региону вообще и к САР в частности. То есть, возможно, на сирийской территории не останется регулярных американских войск, и формально Вашингтон будет говорить о завершении участия в конфликте, но на самом деле его вмешательство фактически будет продолжаться», – отметил наш собеседник.

Курдские радикалы тоже с наибольшей долей вероятности продолжат в том или ином объеме реализовывать задачи и цели США. Возможно, такой масштабной поддержки как раньше уже не будет, но целиком от этого важнейшего инструмента распространения собственного влияния американцы точно не откажутся.

«Конечно, определенная часть помощи в адрес SDF продолжит поступать. Мы помним, как Соединенные Штаты по аналогии спасали остатки отрядов «Исламского государства», чтобы их террористическая активность в Сирии сохранилась. Я думаю, что с курдскими вооруженными группировками в результате сложится схожая история. Соответственно, такой всеобъемлющей поддержки от США, как в последние годы, они, скорее всего, получать не будут, однако контакты с Вашингтоном у них останутся», – резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.