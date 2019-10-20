Россия и Турция обсудят продолжение операции «Источник мира» против курдов-террористов

Москва, 20 октября. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер продолжит диалог с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по операции против курдов-террористов.

Песков во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что продолжение прямых контактов между Россией и Турцией по военной операции «Источник мира» в Сирии не исключено.

«В целом, российская и турецкая сторона находятся в контакте. Нельзя исключать, что и президенты продолжат прямое общение на этот счет», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков отметил, что военные события на севере Сирии «вызывают крайнюю обеспокоенность и потенциально могут навредить политическому урегулированию».

Президенты России и Турции встретятся в Сочи 22 октября. Одной из тем, которую обсудят лидеры двух стран, станет военная операция «Источник мира» на севере Сирии.

Напомним, что 17 октября США и Турция подписали соглашение, согласно которому военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов. За это время вооруженные курдские формирования должны покинуть 30-километровую пограничную зону безопасности на пограничной территории.

Курдские боевики заявили о своей готовности покинуть приграничную территорию, как только Турция даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.