Москва, 20 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государству не всегда следует реагировать на недружелюбные действия других стран в свой адрес, так как они могут оказаться провокацией. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, при возникновении подобных ситуаций необходимо проанализировать мотивы оппонента, так как поспешная реакция может оказать негативное влияние на взаимоотношения с другими странами.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода «разводку», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ привел в пример действия бывшего американского президента Барака Обамы, который в декабре 2016 года высылал из США 35 российских дипломатов, а также заблокировал доступ к двум дипломатическим объектам РФ.

По его словам, действия Обамы были агонией, которую вызвало поражение демократов на президентских выборах. Обама надеялся, что данный инцидент усложнит отношения между РФ и США перед вступлением в должность президента Дональда Трампа.

«Мы взяли паузу. А потом Дональду Трампу Конгресс США просто не позволил этого (наладить отношения с РФ. — Прим. ФАН). И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», — добавил Лавров.

Министр также добавил, что в Вашингтоне понимают необходимость восстановления нормальной работы дипломатических учреждений в РФ и США. При этом российская сторона готова в любой момент восстановить функционирование своих дипломатических учреждений на территории США.