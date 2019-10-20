Курды-террористы стали резервной силой США в Сирии, заявил Перенджиев

Москва, 20 октября. Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что США ведут переговоры с Турцией для того, чтобы держать под контролем ситуацию на севере Сирии и курдов-террористов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Перенджиев отметил, что курдские вооруженные формирования, изначально против которых Турция начала военную операцию «Источник мира», чувствуют себя защищенными от легитимных властей Сирии.

«Курды играют в этой ситуации роль сил, оставленных американцами на всякий случай. В то же время США хотели бы поддержать маргинализацию курдов и не дать им сблизиться с официальным Дамаском», — считает эксперт.

Перенджиев отметил, что под влиянием США находятся несколько курдских бандформирований, которые не признают никакую власть в целом. Эксперт считает, что такие условия полностью устраивают Вашингтон, пишет «ПолитЭксперт».

Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» 9 октября. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и договорился о приостановке вооруженных действий на 120 часов. За это время боевики должны отвести силы от пограничной территории. Если курдские террористы не выполнят условие, Турция продолжит проведение операции.

Общая протяженность зоны безопасности, создаваемой Турцией на границе с Сирией, составит 444 километра, а глубина — 32 километра.