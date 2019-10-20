Патриарх Кирилл объяснил предназначение церкви

Брянск, 20 октября. Деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходима для полного раскрытия потенциала народа России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В воскресенье в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске священнослужитель объяснил предназначение церкви. По его мнению, она существует для усиления народного духа.

«Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа — тем сильнее его потенциал», — сказал патриарх.

Именно от силы духа человека, по его словам, зависит воплощение любой героической идеи. Патриарх призвал православных христиан особенно позаботиться о ее укреплении у детей и молодежи.

«Не отдавайте их злому хищнику-дьяволу, который истребляет самое главное — он выклевывает из сердца человека веру, он разрушает человеческую душу», — обратился он к верующим.

Ранее известный деятель Русской православной церкви, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов озвучил очередную инициативу по вопросу увеличения рождаемости. Он объявил, что ему нужны только «10 лет и чрезвычайные полномочия», чтобы увеличить это показатель в стране на несколько миллионов человек в год.

В частности, он обратил внимание, насколько необходимо, чтобы церковь получила право давать распоряжения министерству здравоохранения. Тогда в стране, «наконец, запретят аборты».