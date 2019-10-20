Тролли Навального атаковали русскую «Википедию» шуткой про Росгвардию

Рассмотрение дел участников несогласованных летних митингов в Москве продолжается, в обсуждение втягиваются все новые и новые площадки, даже формально просветительские и не имеющие прямого отношения к политике. На днях в русском сегменте «Википедии» появилось дополнение в статье «Хрупкость», где самым хрупким материалом на Земле назвали сотрудников Росгвардии.

Комментарий появился после приговора активисту, применившему силу к сотруднику Росгвардии. Правку уже удалили, но бдительные авторы канала «Люди и Звери» в Telegram успели сделать скриншот.

Авторы канала заметили, что ход очень характерен для юных оппозиционеров из числа сторонников Навального — они любят приходить со своими якобы остроумными комментариями куда-то на стороннюю площадку и нести «правду» без запроса, а сам поступок очень похож на выходку школьника, который забрался в учительскую, нагадил там и теперь хихикает с друзьями в коридоре.

Границы неповиновения

По мнению российских оппозиционеров, возмущенных приговорами к реальным тюремным срокам участникам московских митингов, силовики с хорошей физической подготовкой и в полной защите не могут пострадать от безоружных митингующих, что бы те не делали, следовательно, приговор абсурден и подлежит пересмотру, а новые дела по таким поводам вообще не должны открываться.

Международная традиция считает иначе. На родине «Википедии», в США, очень демократичной стране, по мнению российских либералов, действительно не требуется согласование на уличные акции любой численности. Но там же полицейские имеют право задерживать митингующих, мешающих другим гражданам, и использовать огнестрельное оружие в случае агрессии в свой адрес, не считаясь с реальной возможностью нападающего причинить вред, а попытка ударить или еще как-то физически воздействовать на сотрудника полиции рассматривается как уголовное преступление. Если человек переходит эту грань, отделаться легко не получится.

Неотвратимость закона когда-то почувствовали на себе многие американские активисты, например одна из участниц Occupy Wall Street Сесили Мак-Миллан, повредившая глаз сотруднику полиции во время задержания. Ей грозило семь лет, адвокатам удалось добиться наказания в виде трех месяцев реальной тюрьмы и пяти лет условного срока с обязательными общественными работами, также ее заставили оплатить судебные издержки в несколько тысяч долларов (линия защиты строилась на упоминании имевшихся нарушений со стороны полиции). Однако теперь она при виде полицейского оцепления «глубоко дышит, чтобы успокоиться, и уходит в себя», точно так же поступают все, у кого лишних денег на адвокатов и оплату издержек нет — справедливый суд по-американски стоит очень дорого.

«Википедия» как поле битвы

Сегодняшний пример — реально шутка уровня второго класса школы, однако не всегда правки в «Википедии» настолько глупы и безобидны. Случаи использования ресурса в «информационной войне» настолько многочисленны, что многие уже не верят в сугубо частную борьбу администраторов за право представить единственно правильную версию события — слишком уж часто принятые правки отвечают линии политики США и «защитников либеральных ценностей».

Например, в англоязычные статьи о гонконгских протестах постоянно включают принципиально антикитайский контент. Почти то же самое было в начале войны в Сирии, когда англо- и арабоязычный сегменты наполнились очерняющей семью Асада информацией. Масштабная «война правок» развернулась и во время попытки госпереворота в Турции после перевыборов Реджепа Тайипа Эрдогана. Это заставило Турцию и Китай полностью заблокировать ресурс на своей территории.

На антироссийских правках сетевую энциклопедию тоже ловили. Особенно часто они касались статей, посвященных историческим персонажам и событиям прошлого века, а также бывшим или действующим политикам и чиновникам — ФАН писал об этом в своем расследовании. Долгие «войны правок» велись в статьях об Иосифе Сталине и Борисе Ельцине. Что касается действующих фигур, то внимательные читатели не раз замечали, как быстро попадают на «Википедию» дополнения, выставляющие государственных деятелей РФ в максимально невыгодном свете, и столь же быстро исчезают те, что выставляют в невыгодном свете оппозиционеров.

Не исключено, что топорная шутка «навальнят» в статье про хрупкость — это очередная попытка навязать обществу выгодный США и либералам взгляд на новостную повестку, а дальше их будет больше, с полного попустительства администрации ресурса.