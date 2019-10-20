Ушаков прокомментировал операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Москва, 20 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал операцию Турции против курдских террористов в Сирии.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» он заявил, что действия Турции в САР должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, 17 октября в рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса были достигнуты договоренности, согласно которым Анкара приостанавливает на севере САР проведение операции «Источник мира», направленной на борьбу курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России). В течение 120 часов курдские террористы должны отойти из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Однако несмотря на соглашение, курдские боевики продолжают провоцировать войска Турции. Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что их действия наносят серьезный урон не только соглашению о перемирии в Сирии, но и процессу урегулирования в республике.

Турция на севере Сирии 9 октября начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намерена сформировать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, которая не позволит и террористам передвигаться по трассе M-4. Именно эту дорогу боевики используют для перемещения боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.