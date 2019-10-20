Курдские террористы потеряли 16 боевиков при атаке на турецкие войска

Дамаск, 20 октября. Курды-террористы заявили о гибели 16 своих боевиков во время вооруженного противодействия Турции во время операции «Источник мира».

Во время вооруженных действий боевиков при попытке сорвать перемирие в Сирии курдские отряды потеряли 16 человек, еще три террориста получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бандформирования «Демократические силы Сирии» (SDF).

17 октября США и Турция во время четырехчасовых переговоров в Анкаре договорились о соглашении, согласно которому военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов. За это время курдские формирования должны покинуть 30-километровую пограничную зону безопасности вдоль границы двух государств.

Отметим, что перемирие носит временный характер, после указанного срока Анкара продолжит свою операцию «Источник мира». Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии, что является основной целью военной операции.

Курдские террористы заявили, что готовы вывести свои силы из приграничной территории после того, как Турция даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков. Ранее «Газета.ру» сообщала, что главу одного из курдских вооруженных бандформирований в скором времени могут вывезти в США.