День «дорожника» отметили в Петербурге. ФАН-ТВ

В Северной столице почтили память работников дорожного хозяйства, возложив цветы к обелиску дорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда и полковник в отставке Вадим Сергеевич Бобиков в этом году отметил свое 96-летие. Будучи красноармейцем, он минировал железную дорогу на подступах к Ленинграду, а позже участвовал в строительстве Дороги жизни, был ранен в 1942 году. После войны стал заместителем начальника Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений.

«У дорожников и в мирное время не менее сложные задачи. Вот я приводил пример, что когда начали строить метро, обыватели в довоенный период времени говорили: «А зачем нам метро, там у нас широкие улицы». А вот сейчас уже как говорится и метро есть, и западный скоростной диаметр, и другие развязки, и все равно, как видите дорогу иногда просто пешим порядком, просто перейти довольно сложно», — рассказывает Вадим Бобиков, ветеран Великой Отечественной войны.

Во многом благодаря Дороге жизни советским войскам удалось одержать победу.

Сегодня в честь праздника Дня работников дорожного хозяйства ветеран совершил полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

По мнению вице-губернатора города Эдуарда Батанова, дороги в России стали значительно лучше.

«Это праздник целых поколений, праздник очень многих работников, которые причастны к созданию, к содержанию дорог, и вы понимаете, мы без дорог, наверное, никуда. Люди по-прежнему шутят, но это уже больше шутки, потому что действительно дороги становятся лучше, дороги становятся качественнее, они становятся современными с современным оборудованием, с видеокамерами, с отражателями, с разделителями, современным покрытием, которое служит уже дольше гораздо. Дороги становятся умными, становятся тем, над чем шутить уже будет бесполезно», — говорит Эдуард Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Напомним, профессиональный праздник работников дорожного хозяйства появился на основании Указа Президента РФ от 14 октября 1996 года и назывался Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Отмечался он ежегодно в последнее воскресенье октября, однако позже был переименован, и теперь его отмечают в третье воскресенье октября.

В настоящее время в состав дорожного хозяйства России входят свыше 3 000 учреждений и предприятий различных форм собственности, а численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.