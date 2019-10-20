Стало известно, о чем больше всего сожалеют россияне после отпуска

Москва, 20 октября. Упущенные возможности, плохая погода и неподходящая компания стали главными вещами, которые печалят россиян по возвращению из отпуска.

Исследование провели эксперты туристического сервиса бронирования Momondo.ru. В опросе приняли участие три тысячи человек. В итоге оказалось, что только 38% респондентов после отпуска не сожалеют ни о чем. 36% посетовали, что им не хватило времени, чтобы претворить в жизнь все свои наполеоновские планы. 18% пожаловались, что не успели в полной мере погрузиться в культуру новой страны, изучить обычаи и нравы местных жителей, пообщаться с ними и насладиться национальной кухней.

Часть опрошенных призналась, что они испортили себе поездку неподходящими попутчиками. К таким респонденты причислили родственников, родителей своих возлюбленных и даже собственных детей. Каждый десятый турист был недоволен временем для отпуска. При этом одним не понравилось огромное количество отдыхающих, а других повергли в уныние издержки мертвого сезона: закрытые кафе и места развлечений, плохая погода.

Еще 10% участников опроса пожаловались, что во время отпуска были вынуждены решать рабочие задачи, читать новости. 2% туристов сокрушались из-за обманов или краж.



Интересно, что реже всего наши соотечественники переживают о курортных романах, огромных тратах и непомерном количестве выпитого спиртного. Четыре процента опрошенных признались, что гораздо больше расстраиваются, если отпуск прошел без интрижки. Причем среди респондентов-мужчин процент таких сожалеющих в два раза выше, чем среди российских туристок. Еще 5% участников исследования горюют после путешествия из-за прибавки в весе.