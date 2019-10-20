Автоэксперт оценил новый метод Росстандарта борьбы с недоливом топлива на российских АЗС

Собственники АЗС должны понимать, что при выявлении махинаций с недоливом топлива ответственность за это будет доходить вплоть до уголовного наказания, считает руководитель отдела расследований журнала «За рулем», автоюрист Сергей Смирнов.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. По словам главы Росстандарта, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок. В программе можно настроить определенные параметры недолива, которые будет контролировать сам пистолет.

«Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7», — отметил чиновник.

В Росстандарте планируют осуществлять комплексные проверки заправок. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как системы, в том числе ее связь с оператором за кассой.

Как отмечает Сергей Смирнов, проблема недолива топлива на российских АЗС связана с вмешательством в работу бензоколонок. Однако эту проблему не решить «росчерком пера», с помощью введения нового стандарта.

«Если организация или группа лиц, которые работают на АЗС, принимают решение внести изменения в технические составляющие программного обеспечения для получения незаконной прибыли, то никакой документ это не остановит», — заявил Смирнов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Конечно, проверять работу АЗС можно внепланово, если есть однозначные подтверждения недолива, то есть заявления от пострадавших потребителей или иные факты, которые могут стать основанием для этого, подчеркивает собеседник ФАН.

«Однако для проверки АЗС необходимо подготовить группу, которая бы выехала на место. За это время они, скорее всего, ничего не найдут. К тому же таких заявлений от пострадавших очень мало: если АЗС занимаются недоливами, то невооруженным взглядом это нельзя заметить. Потребители уже давно махнули на это рукой. Там не доливают несколько сот грамм. Человек просто не замечает этого, когда заправляется. Поэтому нужно быть прошаренным, чтобы это заметить», — сообщил Смирнов.

По словам автоэксперта, плановые проверки контролирующими органами, согласно закону, проводятся с уведомлением персонала АЗС.

«Они за несколько дней предупреждают, что у АЗС будет плановая проверка. АЗС месяц будет спокойно работать, а затем там введут «нормальное состояние». Однако если при проверке выяснилось что-либо, то должно быть жесткое наказание, а именно уголовное дело по факту обмана потребителей. Все, кто работают в сфере услуг, обязаны понимать, что если ты занимаешься махинациями, и тебя поймают, то сядешь надолго», — рассказал Смирнов.

Отметим, согласно официальным материалам Росстата, потребительские цены на бензин в РФ в среднем выросли на 0,2% в августе текущего года по сравнению с июлем.