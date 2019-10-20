Лавров рассказал, когда ему было стыдно

Москва, 20 октября. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно.

В интервью телеканалу «Россия-1» министр иностранных дел РФ признался, что все они связаны с периодом развала СССР и действиями известных личностей в тот период, однако называть конкретные имена Лавров отказался.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, было несколько моментов, когда ему было стыдно за то, что происходит на родине.

«Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повели себя в той ситуации», — подчеркнул Лавров.

Ранее в интервью для документального фильма Первого канала, посвященного 75-летию МГИМО Лавров рассказал, почему поступил именно в этот институт, а не в МИФИ. Как заметил министр иностранных дел России, мама посоветовала ему попробовать подать документы в Московский государственный институт международных отношений. Однако сам он хотел поступить в Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ).