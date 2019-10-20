Соловьев и Клинцевич призвали изгнать спонсируемый Западом The Bell с российского инфополя

Москва, 20 октября. Финансируемое Западом и создающее антироссийские фейки издание The Bell должно быть признано в России иноагентом. Об этом заявили журналист Владимир Соловьев и член Совета Федерации Франц Клинцевич.

На просторах Интернета новостное издание The Bell появилось в 2017 году. Его основала Елизавета Осетинская, трудившаяся ранее в РБК и «Ведомостях».

В 2017 году оно появилось официально, а годом ранее начало работу в виде рассылки авторской подборки новостей по электронным адресам. Именно тогда Осетинская получила американскую стипендию Джона Найта и отправилась на бесплатное обучение в Стэнфордский университет. Примечательно, что через это учебное заведение проходят многие журналисты и общественники, занимающиеся антироссийской деятельностью в медиапространстве.

Как отмечала сама журналистка, деловой человек в The Bell мог найти только нужные новости, без лишнего информационного шума. Однако на деле получилось еще одно издание антироссийской направленности, существующее на деньги американских спонсоров.

Один из них — «Европейский фонд поддержки демократии» (EED), участие которого замечено практически во всех госпереворотах, произошедших в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Как отметили Соловьев и Клинцевич, спонсируемому Западом изданию не место в российском информационном поле, его необходимо оттуда изгнать. Известный телеведущий призвал Осетинскую обратить внимание на то, что непопулярность ее проекта заключается в недостоверности публикуемой информации.

«Точно не являюсь потребителем той информации, которую они пытаются вбросить», — передает его слова iReactor.

Подобное мнение высказал и сенатор Клинцевич, который отметил, что действия The Bell, как и других русофобских изданий, должны жестко пресекаться. Он обратил внимание, что контролируемые западными спецслужбами издания выполняют заказы и ведут свою деятельность в «информационной войне».

«Я считаю, что наши спецслужбы и правоохранители должны однозначно и оперативно на это реагировать», — заявил парламентарий.

Одним из эффективных методов борьбы, на его взгляд, является признание таких изданий иностранными агентами.

«Будем пресекать такие информационные и идеологические диверсии против России», — призвал Клинцевич.

Ранее с предложением признать The Bell иноагентом выступил и политический аналитик и публицист Руслан Осташко. В разговоре с Федеральным агентством новостей он призвал принять во внимание, что это НКО продвигает интересы западных компаний в России и угрожает суверенитету страны.

Тем временем в разговоре с ФАН депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев отметил, что СМИ, имеющие в России статус иностранного агента, часто пытаются вбить клин между гражданами и государством, действуя в ключе формирования в стране протестных настроений.

Напомним, что Федеральное агентство новостей создало проект Классификатор СМИ, в который вошли самые читаемые средства массовой информации с федеральным охватом. Из него можно узнать о той или иной направленности информационных изданий, которые разделены на пять крупных категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.