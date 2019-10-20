Депутат Госдумы оценил пользу конкурса «Молодые лидеры Рунета» для IT-специалистов

Москва, 20 октября. Депутат Государственной думы Андрей Свинцов оценил возможности, которые открываются перед молодыми IT-специалистами при участии в конкурсе «Молодые лидеры Рунета».

Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что конкурс для молодых специалистов по-своему закалит участников, а также поможет им приобрести новые навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.

«Это своеобразная закалка. Полезно общение в коллективе единомышленников и специалистов одного типа. Конкурс «Молодые лидеры Рунета» помогает расширить кругозор и развиваться. В таких мероприятиях бывает участие и смежных профессий», — сообщил в интервью iReactor парламентарий.

Дополнительным плюсом для участия в конкурсе Свинцов называет заинтересованность крупных фирм в кадрах — участники «Молодые лидеры Рунета» при желании смогут получить выгодные деловые предложения и связи с престижными компаниями.

«Главное — заявить о себе. Идея в самообразовании», — считает Свинцов.

В России стартовал конкурс «Молодые лидеры Рунета», участие в котором может принять молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных требований, которое предъявляют организаторы к молодым специалистам, — это наличие лидерских качеств. Также эксперты учитывают опыт участников в digital-агентствах и IT-компаниях, реализацию крупных проектов и так далее.

Победители «лидеров Рунета» смогут бесплатно участвовать во всех мероприятиях отрасли 2020 года, которые организованы при поддержке РАЭК. Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, почему важно зарекомендовать себя на конкурсе «Молодые лидеры Рунета».