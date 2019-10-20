Эксперт заявил, что США используют курдов-террористов для геополитики в Сирии и Ираке

Москва, 20 октября. США в течение многих лет используют курдские бандитские формирования в качестве инструмента ведения геополитики. По словам эксперта, курды-террористы исключением не являются, поэтому не стоит удивляться визиту террориста Мазлюма Кобани в Вашингтон. Таким мнением поделился политолог, кандидат исторических наук, глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Сомневаться в том, что США в ближневосточном регионе поддерживают террористов на протяжении лет 20-30, не стоит. Мы видели, как курдские формирования стали там опорой для американцев при наступлении на Ирак, при свержении режима Саддама Хусейна и вводе войск в регион», — напомнил специалист.

Бредихин обратил внимание на то, что курды-террористы и на сегодняшний день поддерживаются американскими властями. Это, по словам политолога, свидетельствует о том, что Вашингтон поддерживает террористические группировки, пишет «ПолитРоссия».

Эксперт не исключает, что в будущем США продолжат активно поддерживать курдов-террористов всевозможными способами.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции против курдов-террористов на севере Сирии. Ключевой целью кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах САР, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Операция «Источник мира» ведется против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.