Вассерман заявил о невозможности достичь соглашения с курдами-террористами в Сирии

Москва, 20 октября. Формирования курдских террористов не имеют четкой системы управления, поэтому некоторые группировки могут действовать по собственному усмотрению. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя операцию Турции на севере Сирии.

По его словам, у курдов нет четкой структуры управления и согласованных правил подчинения, поэтому действия некоторых группировок могут противоречить ранее достигнутым договоренностям или соглашениям, передает NationNews.

«Поэтому даже когда их основная масса соглашается подчиниться каким-то единым правилам, всегда находятся группировки, действующие по-своему», — отметил Вассерман.

Вассерман также добавил, что эта ситуация напоминает вопрос с реализацией Минских соглашений, выполнение которых Киев регулярно саботирует под различными предлогами, передает NationNews.

«Курды, как киевские террористы, могут заключать любые соглашения о перемирии, совершенно не сомневаясь, что кто-нибудь с их стороны это перемирие нарушит», — подчеркнул Вассерман.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдов-террористов на северо-востоке Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара намерена создать зону безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также блокировать трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не участвовали в вооруженных столкновениях с террористами ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент возобновить боевые действия в САР.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, по итогам которых турецкая сторона объявила о приостановке антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила свою военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить вооруженным формированиям курдов покинуть северные районы Сирии. При этом курдские боевики должны покинуть зону безопасности на сирийско-турецкой границе без тяжелого вооружения и военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.