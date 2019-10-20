Эксперт объяснил, почему курды-террористы ставят под угрозу мирный процесс в Сирии

Москва, 20 октября. Агрессивная позиция курдских террористов может поставить под угрозу мирный процесс в Сирии. Такое мнение выразил военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее курдские вооруженные формирования, в частности боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), объявили, что не станут отводить свои силы за пределы обозначенной Анкарой зоны безопасности. Они подчеркнули, что согласятся на перемирие, только если войска Турции уйдут с севера Сирии.

Как отметил Рожин, такая агрессивная риторика может привести к тому, что Анкара вынуждена будет возобновить операцию против курдских террористов.

«Если курды продолжат упорствовать, то их просто силой вытеснят из этой тридцатикилометровой зоны безопасности», — констатировал он в разговоре с «Экономикой Сегодня».

Рожин также обратил внимание, что курдские группировки в районе сирийско-турецкой границы представляют собой разные организации, а не единую фракцию.

«Все равно останутся те, кто будет выступать против, из-за чего боевые действия в этом сирийском регионе могут продолжиться», — объяснил эксперт.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась на прошлой неделе. Как объяснял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ее цель — создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

«Источник мира», отметим, ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований, которые включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Помимо прочего, они выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

На встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Отметим, что перемирие временное, Турция от целей антитеррористической операции не отказывается. Эрдоган планирует 22 октября в Сочи обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.