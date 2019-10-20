США используют курдов-террористов в Сирии ради собственной выгоды – эксперт

Вашингтон, 20 октября. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил о желании США перебросить часть своих войск с севера Сирии в западный Ирак на фоне военной операции Турции против курдов-террористов.

Министр обороны США отметил, что такое решение было принято с целью дальнейшей борьбы с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН) в Ираке, пишет Reuters.

«Вывод (войск. — Прим. ФАН) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак», — сообщает Эспер.

Президент США Дональд Трамп 7 октября сообщил о начале вывода американских военнослужащих с северо-востока Сирии. Марк Эспер отметил, что в настоящее время в Сирии заметна «стабилизация на линиях».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил, что США вывели войска с территории Сирии, тем самым продемонстрировав пренебрежение интересами союзников, в данном случае курдских вооружений.

«Теперь весь мир убедился в том, что США не поддерживают своих союзников и просто используют их в собственных интересах. Когда возникает ситуация, при которой нужно защитить интересы этих самых союзников, они свертывают свою деятельность. Так происходит в Сирии в настоящее время», — рассказал в интервью «Политика сегодня» Шаповалов.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдских боевиков и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН).

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс заключили соглашение, согласно которому Турция на 120 часов приостанавливает проведение операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.