Пять нелегальных дамб оказались разрушены при прорыве под Красноярском

Красноярск, 20 октября. Пять незаконно возведенных дамб оказались разрушены в результате прорыва в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, все эти гидротехнические сооружения были построены на участке золотодобычи без разрешительных документов. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а потом движущийся поток воды по цепочке разрушил еще четыре незаконные дамбы.

В СК отметили, что в рамках дела о гибели 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае сейчас задержаны три человека — это директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их заключении под стражу.

Как сообщалось ранее, 20 октября ночью в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего затопило два расположенных неподалеку общежития. Внутри здания в этот момент находилось около 80 человек. Жертвами прорыва стали 15 человек. Часть людей пропали без вести, их поиски продолжаются.