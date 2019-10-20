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Пять нелегальных дамб оказались разрушены при прорыве под Красноярском

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Пять нелегальных дамб оказались разрушены при прорыве под Красноярском

Красноярск, 20 октября. Пять незаконно возведенных дамб оказались разрушены в результате прорыва в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. 

По данным ведомства, все эти гидротехнические сооружения были построены на участке золотодобычи без разрешительных документов. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а потом движущийся поток воды по цепочке разрушил еще четыре незаконные дамбы. 

В СК отметили, что в рамках дела о гибели 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае сейчас задержаны три человека — это директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их заключении под стражу. 

Как сообщалось ранее, 20 октября ночью в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего затопило два расположенных неподалеку общежития. Внутри здания в этот момент находилось около 80 человек. Жертвами прорыва стали 15 человек. Часть людей пропали без вести, их поиски продолжаются.

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