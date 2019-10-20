Эксперт назвал причину нарушения режима перемирия курдами-террористами в Сирии

Москва, 20 октября. Востоковед Владимир Аватков рассказал, почему курды-террористы не соблюдают режим перемирия, который установила Турция на северо-востоке Сирии.

Аватков рассказал, что курдские вооруженные бандформирования хотят подорвать переговоры между Вашингтоном и Анкарой, которые во время перемирия пытаются найти мирное урегулирование вопроса создания зоны безопасности на границе между Турцией и Сирией.

«Курды исторически боролись за собственную независимость и использовали для этого абсолютно различные методы, включая насильственные. Именно поэтому в данном случае часть их (курдских боевиков. — Прим. ФАН) воспринимает это перемирие не как необходимость следовать чьей-либо логике, даже если это американцы, а как возможность перегруппировать силы для дальнейшего осуществления своей деятельности», — сообщил эксперт.

Также Аватков подчеркнул, что Турция заинтересована в «бескровном» создании зоны безопасности на севере Сирии, пишет издание «Слово и Дело».

«Начало операции Турции произвело определенные сдвиги, сейчас все приостановилось в надежде на то, что мирным путем удастся сформировать зону безопасности, но пока что это не до конца получается из-за жесткой позиции отдельных курдских групп», — отметил востоковед.

Эксперт выразил предположение, что курдские вооруженные формирования могут совершить преднамеренную попытку срыва режима перемирия, чтобы воспрепятствовать договоренностям между Турцией и Соединенными Штатами.

«Большая часть курдских групп крайне условно подконтрольна Соединенным Штатам, они если служат, то служат только вынужденно», — считает Аватков.

Напомним, что Турция начала военную антитеррористическую операцию «Источник мира» 9 октября. Основная цель мероприятия — зачистка вооруженных курдских формирований и создание зоны безопасности на границе между Сирией и Турцией, а также блокировка трассы М-4 от «террористического коридора».

17 октября Вашингтон и Анкара подписали соглашение, согласно которому турецкая военная операция «Источник мира» приостановлена на 120 часов. Ранее представители курдских террористов сообщили о своей готовности отвести силы из приграничной с Турцией территории, когда Анкара даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.