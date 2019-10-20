Сирия, 20 октября. Курдские террористы убили двух молодых людей, скрывавшихся от принудительной мобилизации. ВКС РФ атакуют позиции боевиков в Идлибе. Военные коалиции США перевозят заключенных террористов ИГ1 с севера на юг Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожали следы военного присутствия боевиков в одном из кварталов города Алеппо; приступили к восстановительным работам на нефтяных и газовых месторождениях в Ракке.

«Бригада Абу Амара»: заявила об обстреле позиций САА на окраинах Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом сил САР в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: убили двух молодых людей в Хасаке за отказ от вступления в ряды SDF****.

Международная коалиция: перевозит заключенных террористов ИГ из северных районов Хасаки на юг.

Провинция Латакия

На севере Латакии возобновились боевые вылеты российских ВКС. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), подконтрольный вооруженной оппозиции, авиация РФ была задействована в окрестностях города Кабана в Туркоманских горах. Воздушной атаке подверглись оборонительные сооружения террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, члены которой накануне попытались нанести удары а зонах контроля Сирийской арабской армии (САА) при помощи ударных беспилотников. Данные о потерях боевиков в живой силе или технике в настоящий момент выясняются.

Провинция Алеппо

Новый этап подрывных работ состоялся в восточной части административного центра региона. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Kasman62), саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) ликвидируют мины и СВУ, заложенные исламистами вооруженной оппозиции перед тем, как покинуть данные территории, в квартале ас-Сукари. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил в декабре 2016 года.

Между тем Twitter-канал (aknnc) сообщает о новых провокационных обстрелах исламистов. Так, джихадисты группировки «Бригада Абу Амара» заявили о том, что ими был нанесен удар по штаб-квартире сил САР. Однако официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами исламистских бандгрупп, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»***. Согласно информации новостного портала Step News Agency, артобстрелу правительственных войск подверглись огневые позиции джихадистов вблизи деревни аш-Шаара. Также над оккупированными «Тахрир аш-Шам» территориями продолжаются боевые вылеты ВКС РФ, которые атакуют расположения исламистов в окрестностях населенных пунктов аль-Америя и Шейх-Дамес. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что правительственные силы приступили к восстановительным работам на нефтяных и газовых полях в Ракке, а также на участке между Раккой, Хамой и Хомсом. За время оккупации данных территорий террористами «Исламского государства»1 нефтяные скважины и очистные сооружения были практически полностью уничтожены. По словам Али Ибрагима — главы управления одного из месторождений под названием Ас-Саура, их реконструкция потребует привлечения крупных компаний. Как известно, значительный урон был нанесен месторождениям в результате беспорядочных бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США. Отмечается, что до начала военных действий в САР в 2011 году на поле Ас-Саура ежедневно добывалось около 6000 баррелей нефти.

Провинция Хасака

Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о репрессиях «Демократических сил Сирии» (SDF). По информации оппозиционных СМИ, курдские террористы убили двух молодых людей, которые бежали в приграничные с Турцией районы, дабы избежать принудительной службы в рядах SDF. Напомним, жители оккупированных курдскими боевиками территорий не раз требовали от «демократической армии» прекратить проведение насильственной вербовки. Более того, призванные подобным образом сирийцы, впоследствии, как правило, добровольно капитулируют.

Между тем стало известно, что военные возглавляемой США западной коалиции осуществляют перевозку заключенных террористов «Исламского государства» из тюрьмы в городе аль-Маликия, расположенном на северо-востоке Хасаки, в аш-Шаддади на юге провинции. С какой целью были предприняты подобные манипуляции, пока неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.