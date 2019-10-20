Блогер Казанцева рассказала, как в Британии ее вербовали и готовили работать против России

Москва, 20 октября. Интересные подробности подготовки британскими вузами профессиональных «оппозиционеров» из России, сама того не подозревая, раскрыла научный журналист и блогер Ася Казанцева.

После окончания биологического факультета СПбГУ Казанцева стала аспиранткой в университете в Бристоле. За границу девушка поехала изучать молекулярную нейробиологию по безобидной на первый взгляд стипендиальной программе Chevening. Однако из этого интервью девушки изданию «Нож» становится понятно, что на самом деле скрывается под маской британского дружелюбия, и почему для той же Казанцевой задачей №1 оказалась совсем не популяризация науки, а безосновательные выпады против политики правительства РФ.

По словам Аси, для получения стипендии от абитуриента требуется всего лишь загранпаспорт, копия диплома и двухлетний стаж работы в любом статусе, причем последнее даже не требует никакого документарного подтверждения. Помимо этого претенденты в «молодые британские ученые» должны выполнить задания от вузов, куда они хотят попасть на обучение. Казанцевой, к примеру, нужно было написать четыре эссе. Одно из основных, как поведала девушка, было эссе о ее лидерских качествах.

В нем Ася привела примеры своего влияния на группы людей, объяснила, как она собирается строить дружеские отношения с Великобританией. Удивительно, что между темой главного эссе и научной деятельностью Казанцевой связи никакой нет. Подозрительным выглядит и второе сочинение. В нем абитуриенты должны поведать о своих организаторских способностях, к примеру раскрутить аккаунт в соцсетях, наработать полезные связи или организовать собрание в незнакомом городе. И снова возникает вполне закономерный вопрос: какая тут связь с молекулярной нейробиологией. Ответ тот же: никакой.

О будущей учебной программе, курсе лекции, а также работе после окончания претендентов просят рассказать только в третьем и четвертом эссе. Но они носят второстепенный характер.

Выходит, что главным для обладания стипендии является именно умение влиять на массы и организовывать разные сходки. Еще один любопытный момент связан с тем, что спонсирует Chevening не министерство образования, а министерство иностранных дел, работающее, как известно, со службой разведки Британии MI-6. На вопрос, зачем МИДу эта программа, ответила сама Казанцева.

«Очень разумно находить в каждой стране талантливую молодежь, привозить на год в Великобританию и формировать таким образом пожизненную лояльность к стране. Когда кто-то из стипендиатов станет премьером или президентом, это пригодится», — считает она.

Да, сложно не согласиться, что для ведомства, вербующего иностранных агентов и политиков, это, действительно, весьма интересно. Однозначно гораздо важнее, чем научная деятельность. Тем, кто клюет на эту удочку, естественно, придется отдать должок и отработать на благо Британии два года после окончания программы. Не просто же так их кормили, поили и «учили» на кровные деньги Соединенного Королевства. Даже и после возвращения домой выпускники продолжают трудиться на благо Лондона и активно продвигают западные ценности и, в частности, интересы Британии.

Теперь, зная «подноготную» Chevening, становится понятным, почему агрессивные выпады против властей РФ стали для Казанцевой главной задачей, а вся научная деятельность осталась в прошлом, пишет «Политика сегодня».