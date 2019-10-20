Глава МИД России рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером

Москва, 20 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они с экс-главой государственного департамента США Джоном Керри перед журналистами не ругались, а излагали свои позиции. По его словам, американский дипломат умел слушать. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью каналу «Россия 1».

«Не сказал бы, что мы ругались перед камерами. Мы излагали каждый свою позицию. Но каждый из нас слушал собеседника. Это бывает нечасто», — признался российский министр.

Размышляя на тему, «как можно быть приятелем с человеком, у которого кардинально иные или серьезно отличающиеся от твоих политические взгляды», глава МИД рассказал о мероприятии в период его работы в Америке зимой 1996 года, на котором оказался вместе с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

Лавров напомнил, что в тот период СМИ сообщили, что Евгений Примаков был назначен руководителем дипломатического ведомства России. По его словам, у Киссинджера спросили об отношении к таким перестановкам.

«Киссинджер сказал своим ни с чем не сравнимым голосом, что он всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые четко понимают и четко излагают национальные интересы своего государства», — отметил он.

Лавров также обратил внимание на то, что Примаков и Киссинджер были приятелями.