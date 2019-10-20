Песков оценил операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Москва, 20 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил военную операцию «Источник мира», которую Турция ведет в Сирии против курдских террористов.

«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — считает пресс-секретарь президента РФ.

«Источник мира» стартовал в приграничных районах Сирии 9 октября, началась антитеррористическая операция с авиационных ударов по позициям курдов-боевиков. Дело в том, что официально «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом, были созданы «спящие ячейки» террористической организации.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курды угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

В целом операция направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

17 октября прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом, переговоры завершились совместным заявлением из 13 пунктов. В частности, политики договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны.

Если курдские боевики этого не сделают, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Вице-президент США заверил Эрдогана, что Вашингтон будет содействовать процессу.

1 Организация запрещена на территории РФ.