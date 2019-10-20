Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

Москва, 20 октября. Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о трех препаратах, которые нужно принимать каждому человеку старше 50 лет.

Она обратила внимание на то, что современную медицину можно сравнить с математикой, в которой «все просчитано и все известно». По словам Малышевой, есть несколько препаратов, которые способны «отодвинуть» старость и преждевременную смерть. Она отметила, что в список можно внести аспирин, который предотвращает агрегации и «склеивания» тромбоцитов. Именно из-за них и возникают тромбы, являющиеся причиной инфарктов и инсультов.

Так, в 2016 году медики установили, что прием аспирина на регулярной основе предупреждает развитие опухоли толстого кишечника и снижает смертность от рака. Малышева уточнила, что лучше принимать «сердечный» аспирин, в котором действующее вещество содержится в пределах 100 мг.

Также к «таблеткам от старости» можно отнести ингибиторы АПФ («прилы»). Эти препараты сохраняют сосуды эластичными и приводят давление к норме. Как заметила Малышева, ежедневное употребление этих таблеток продлевает жизнь на 30%. Кроме того, по словам телеведущей, людям старше 50 лет нужно принимать статины, которые снижают объем синтезируемого печенью холестерина.

Ранее Малышева назвала пять категорий лекарств, бесполезных при лечении простуды, но популярных среди российских граждан.